Ouverture d'une enquête mêlant foot et migrants

La justice italienne a ouvert une enquête sur une affaire mêlant football et immigration clandestine dont le point de départ serait le club de 3e division de Prato (centre), mais pourrait aussi concerner des équipes de l'élite, annonce La Gazzetta dello Sport.

La police de Prato a placé jeudi matin quatre personnes en détention préventive, dont deux dirigeants du club de Prato calcio, et procédé à plusieurs perquisitions au sein de plusieurs sociétés. Selon le quotidien sportif, certains dirigeants du club de Prato calcio (Ligue Pro) auraient «favorisé l'arrivée illégale en Italie de jeunes mineurs africains».

Ces derniers étaient ensuite «vendus à des équipes de divisions supérieures» (Série A ou B) sans que celles-ci soient au courant du caractère frauduleux de leur entrée sur le territoire, précise le journal.

Les enquêteurs soupçonnent plusieurs dirigeants d'avoir organisé des matchs truqués et des paris illégaux. Les sièges de deux équipes, de Série A et B, ont aussi été perquisitionnés, indique la Gazetta dello Sport, sans préciser le nom de ces équipes.

La Ligue Pro italienne est le troisième niveau du football italien et le plus bas championnat professionnel derrière la Série B (2e division) et la Série A (1re division). Les personnes arrêtées sont suspectées d'avoir permis à de jeunes Africains mineurs, notamment Ivoiriens, d'obtenir de faux papiers et de se présenter à l'ambassade italienne d'Abidjan pour y obtenir des visas de rapprochement familial. (si/nxp)