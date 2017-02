Paul et Florentin Pogba: duel fratricide

«Le jour est venu. Nous allons nous affronter sur un vrai terrain, plutôt que sur le mini terrain du quartier»: les frères Pogba sont prêts à ferrailler alors que le Manchester United de Paul reçoit le Saint-Etienne de Florentin jeudi (21h05) lors des 16es de finale aller de l'Europa League.

Il est loin le temps où les deux frangins s'affrontaient sur les aires de jeux seine-et-marnaises de Roissy-en-Brie, en région parisienne, où ils ont grandi. A Old Trafford, il y aura donc d'un côté, Paul (23 ans), international français (44 sélections) et joueur le plus cher du monde depuis son retour (105 millions d'euros) dans le club le plus riche de la planète.

De l'autre, Florentin (26 ans), défenseur international guinéen (12 sélections), dont la valeur marchande est évaluée à trois millions d'euros selon le site de référence transfermarkt. Et qui joue à Sain-Etienne, 2e budget de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes...

«Même si United est un grand club, tout est possible dans le football. Le fait qu'ils soient meilleurs que nous sur le papier n'a pas d'importance», a prévenu le grand frère sur le site de l'UEFA.

La rencontre semble, en effet, déséquilibrée, même si les «Verts» sont cinquièmes de Ligue 1. Les Red Devils et leurs nombreuses vedettes, eux, pointent à une modeste 6e place en Premier League, mais ils n'ont plus perdu depuis 16 journées.

A Florentin d'essayer d'enrayer la machine de José Mourinho bien souvent lancée à pleine vitesse par les percussions de Paul ou ses passes pour Ibrahimovic.

La confrontation physique entre les deux Pogba annonce des étincelles, alors que le plus petit des deux, Florentin mesure 1,89 m (1,91 pour Paul). «S'il arrive lancé, et que je dois le tacler, je le ferais, a prévenu Florentin sur Téléfoot. Je ne vais pas l'assommer c'est mon frère mais si je dois faire une faute, je la ferais»

Reste que le petit frère connait une saison en demi-teinte où il peine parfois à jouer comme le footballeur le plus cher du monde. Titulaire indiscutable, il n'a toutefois pas marqué ni délivré de passe décisive en championnat en 2017.

«Maman Pogba est dans le pétrin, ce qui est normal, s'amuse Mourinho. C'est elle qui va souffrir. La dame ne peut pas choisir, c'est impossible. Je sais par Paul qu'elle veut un match nul. Je sais que l'un des frères sera déçu.» (si/nxp)