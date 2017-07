Président de la fédération suspendu un an

Le Conseil supérieur des sports (CSD) a suspendu mardi pour un an le président de la Fédération espagnole (RFEF) Angel Villar, a annoncé un porte-parole. Villar a été placé en détention provisoire pour des soupçons de détournements de fonds et d'abus de confiance au détriment de la fédération.

La suspension a été décidée lors d'une réunion du comité exécutif de la CSD à Madrid, après que le Tribunal administratif espagnol du sport a ouvert une procédure disciplinaire. Angel Villar occupe le poste de président de la RFEF depuis 1988. Le porte-parole de la CSD a précisé que la décision pouvait faire l'objet d'un appel.

Le nom de son remplaçant sera connu a priori mercredi, lors d'une assemblée générale de la Fédération espagnole de football. Angel Maria Villar a été arrêté le 18 juillet et placé en détention. Sont également impliqués et placés en détention dans cette affaire son fils Gorka et Juan Padron, vice-président de la RFEF.

Détournement de fonds

Pour ce dernier, la CSD a demandé à la Fédération de préciser s'il appartenait à «un organe directeur ou de contrôle». Dans ce cas, il serait également suspendu pour un an. Car quand Villar, 67 ans, a été élu en mai pour un huitième mandat, il a été le seul nommé en tant que président. La nomination des autres responsables devait avoir lieu lors d'une assemblée générale la semaine dernière qui a été reportée après les arrestations.

Selon la justice espagnole, Villar aurait mis en place une structure qui permettait de détourner des fonds au profit de ses proches ou de lui-même. Ce réseau permettait ainsi d'utiliser les matches de l'équipe espagnole au profit de la société de conseils de son fils Gorka. De même, il aurait utilisé la RFEF pour accorder des prestations aux présidents d'associations régionales. (afp/nxp)