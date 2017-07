Retour à la case prison pour le fils de Pelé

Le fils de Pelé va retourner en prison après le rejet d'un nouveau recours contre sa condamnation à près de 13 ans de réclusion pour blanchiment d'argent issu du trafic de drogue, ont indiqué les autorités locales.

Edson «Edinho» Cholbi do Nascimento «s'est présenté spontanément au commissariat vendredi après-midi», a expliqué samedi à l'AFP un porte-parole de la police de Santos, ville de l'État de Sao Paulo où il a fait carrière comme gardien de but, dans le club où son père a connu la gloire dans les années 60. Samedi matin, Edinho se trouvait encore dans une cellule du commissariat dans l'attente de son transfert vers une prison de l'État, a ajouté cette même source.

Jeudi, le tribunal de justice de Sao Paulo a rejeté à l'unanimité un recours présenté par son avocat. Après avoir été remis en liberté provisoire à plusieurs reprises, «Edinho» revient ainsi pour la cinquième fois en prison dans le cadre de cette affaire. Il s'était déjà rendu aux autorités fin février, avant d'être remis en liberté quelques jours plus tard.

Il se dit simple consommateur

Son avocat a annoncé vendredi soir dans la presse brésilienne qu'il allait recourir à d'autres instances, notamment la Cour suprême, plus haute juridiction du Brésil. Le fils du «Roi Pelé» avait été condamné fin mai 2014 par un tribunal de première instance de Santos à 33 ans de prison, une peine réduite par la suite à 12 ans et 10 mois de réclusion.

Accusé sur la base d'enregistrements téléphoniques, il avait été arrêté pour la première fois en 2005 lors d'une opération policière de démantèlement d'un important réseau de trafic de drogue. Edinho avait récusé toutes les accusations, affirmant que son seul lien avec les trafiquants était en tant que consommateur de drogues.

Son père, Edson Arantes do Nascimento, alias «Pelé», a eu sept enfants. Considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, il a été trois fois champion du monde avec le Brésil (1958, 1962 et 1970). (afp/nxp)