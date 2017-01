Ronaldo présente son 4e Ballon d'Or au Bernabeu

Cristiano Ronaldo, sacré en 2008, 2013, 2014 et 2016, a été fêté au moment de l'entrée des équipes sur la pelouse, rejoint par plusieurs anciens joueurs du Real lauréats en leur temps du prestigieux trophée: les Français Raymond Kopa (1958) et Zinédine Zidane (1998), le Portugais Luis Figo (2000), l'Anglais Michael Owen (2001) et le Brésilien Ronaldo (2002).

Pour accompagner cette cérémonie, le public s'est mis à brandir des milliers d'affichettes dorées. Ronaldo a ensuite paradé avec son trophée dans le rond central, ovationné par le Bernabeu.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en mai et de l'Euro avec le Portugal en juin de l'année dernière, Ronaldo a devancé au classement du Ballon d'Or 2016 l'Argentin Lionel Messi, cinq fois lauréat, et le Français Antoine Griezmann, présent sur le podium pour la première fois. (afp/nxp)