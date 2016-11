Steven Gerrard raccroche les crampons

«J'ai eu une carrière incroyable et je suis empli de reconnaissance pour chaque moment passé à Liverpool, en équipe d'Angleterre et au LA Galaxy», écrit Steven Gerrard.

Steven Gerrard restera pour toujours le capitaine légendaire de Liverpool, au dévouement exceptionnel sur le terrain et à son club, avec en point d'orgue la renversante finale de la Ligue des champions 2005, remportée aux tirs au but après avoir remonté un écart de trois buts face au Milan AC.

«Je suis fier d'avoir joué plus de 700 matches pour Liverpool, la plupart en étant capitaine, et d'avoir joué un rôle pour aider le club à rapporter des honneurs majeurs à Anfield», a encore déclaré Gerrard. «Au niveau international, je me sens privilégié d'avoir connu 114 sélections et d'avoir eu l'honneur d'être le capitaine de mon pays. Je regarderai toujours avec fierté chaque moment où j'ai revêtu le maillot de l'Angleterre.»

Parti de Liverpool au printemps 2015 pour le Los Angeles Galaxy, il y a passé 17 ans en tant que professionnel après avoir rejoint le club dès ses huit ans, dont 12 années comme capitaine. Il a inscrit 21 buts sous le maillot de l'Angleterre, et en fut notamment le capitaine lors des coupes du monde 2010 et 2014 et lors de l'Euro 2012. (si/nxp)