Super League: bonne affaire pour Sion

Le FC Sion n'a pas manqué l'occasion de se hisser sur le podium lors de la 21e journée de Super League. Les Valaisans ont gagné 1-0 à Zurich contre Grasshopper.

Bia, déjà auteur d'un doublé dimanche dernier contre Vaduz, a une fois encore frappé. Le Belge a été à l'origine et à la conclusion du seul but de la rencontre à la 31e, après un relais avec Karlen. Akoko a manqué le balle du k.-o. une minute plus tard.

Les Sédunois ont passé quelques moments difficiles en début de seconde période. Mais la maladresse des Zurichois à la conclusion, avec Gjorgjev comme principal coupable, a permis aux visiteurs de maintenir leur avantage. Ils ont aussi pu s'appuyer sur un Mitryushkin impeccable.

Un point de plus que Lucerne

Ce succès permet à la troupe de Peter Zeidler de compter désormais un point de plus que Lucerne, tenu en échec chez lui samedi par Thoune, et de revenir à quatre longueurs des Young Boys, eux aussi incapables de gagner la veille (2-2 contre Saint-Gall).

Pour Grasshopper, la situation devient par contre plus que tendue. Les Sauterelles, qui ont perdu leurs trois matches depuis la reprise sans inscrire le moindre but, sont en plein dans la lutte contre la relégation. Même le retour de Dabbur - prêté par Salzburg jusqu'à fin juin - ne leur a pas donné l'impulsion nécessaire. (ats/nxp)