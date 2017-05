Tottenham doit laisser filer Chelsea

Les «Spurs» ont craqué: Tottenham s'est incliné vendredi soir à West Ham (1-0) en ouverture de la 36e journée de la Premier League, laissant quasiment le champ libre au leader Chelsea.

Au classement, Mauricio Pochettino et ses hommes (77 pts, 35 matches joués) restent à quatre points des «Blues» (81 pts, 34 matches), qui reçoivent le relégable Middlesbrough lundi soir.

Si Antonio Conte et ses joueurs ne seront pas encore champions en cas de victoire contre «Boro» (19e), ils reprendraient tout de même sept longueurs d'avance sur les «Spurs», avec encore seulement neuf points à prendre d'ici la fin du championnat. «C'est la pire chose qui pouvait arriver», a réagi Pochettino à l'issue de la rencontre. «Nous devons nous nous battre, mais c'est vrai qu'il faut être réaliste, c'est encore plus difficile qu'avant.»

«Je suis calme mais déçu, bien sûr, car nous avions une chance de réduire l'écart par rapport à Chelsea», a déclaré l'Argentin. «Ce n'était pas notre meilleur jour (...) Peut-être que nous ne méritions pas de perdre, mais nous avons encaissé le but et nous n'avons jamais pu revenir.»

Des Spurs émoussés

«Je ne sais pas si c'est un probable mental. Cela ne change pas ma vision de mes joueurs», a ajouté le technicien. Les Kane et compagnie ont tout gâché au London Stadium. Eux qui avaient l'occasion de mettre la pression sur Chelsea...

Chez un West Ham combattant, qui sort du match avec le maintien mathématiquement en poche, les «Spurs» ont mollement dominé, sans inspiration. Ils ne se sont d'ailleurs procurés que très peu d'occasions, Kane échouant deux fois coup sur coup sur Adrian en première période (22).

Ils se faisaient même très peur à la 27e minute. Sur un ballon en profondeur, Lloris allait percuter avec violence Lanzini. Le London Stadium grondait, mais le gardien des «Spurs» touchait le ballon avant de faucher l'Argentin. Le second acte repartait sans entrain, Tottenham étant quasiment incapable de passer outre le milieu de terrain des «Hammers».

Et sur une action presque anodine, peu après l'heure de jeu, les Londoniens de l'Est jetaient une ombre noir sur les rêves de titre de leurs voisins du Nord. Sur un centre mal renvoyé par la défense, Lanzini récupérait en renard et propulsait en force le ballon dans les buts de Lloris (65), devant des «Spurs» complètement sonnés.

Ils étaient d'ailleurs tellement assommés, que la révolte n'est jamais vraiment venue. Après neuf victoires de suite, la poursuite s'arrêtait-là. A Chelsea, la voie royale. (ats/nxp)