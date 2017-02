Tottenham éliminé par La Gantoise

Le Tottenham d'Hugo Lloris a été éliminé dès les seizièmes de finale de l'Europa League, après son match nul (2-2) contre La Gantoise jeudi soir à Wembley.

Les «Spurs», qui étaient reversés en C3 après avoir été éliminés dès la phase de groupes de la Ligue des champions, s'étaient inclinés 1-0 à Gand lors du match aller.

Dans les autres seizièmes de finale, ce fut une bonne journée pour le Borussia Mönchengladbach. Battus à domicile au match aller, les Allemands ont terrassé la Fiorentina en Toscane. Ils se sont imposé 4-2 pour signer l'exploit de la soirée.

Grâce à un triplé de son capitaine Lars Sindl (44e, 47e et 55e) et une tête du défenseur danois Andreas Christensen (60e), le Borussia a raflé la mise alors qu'il avait été mené 2-0 à la demi-heure. Le ciel est bien tombé sur la tête de Paolo Sousa et de ses joueurs dans ce match retour des seizièmes de finale de l'Europa League.

Anderlecht qualifié

Avec Yann Sommer, un autre joueur suisse a tenu un rôle prépondérant dans cette qualification. Introduit à la 27e minute pour Thorgan Hazard, Josep Drmic a, en effet, apporté tout son punch à l'attaque du Borussia. L'ancien joueur du FCZ a, ainsi, été impliqué dans les actions qui ont amené les deux premiers buts de Sindl. Une qualification qui tombe à pic pour René Weiler

Plus tôt dans la journée, René Weiler a mené Anderlecht à la qualification à Saint-Pétersbourg. Victorieux 2-0 à l'aller, les Belges doivent leur salut à ce fameux but inscrit à l'extérieur, celui du Suédois Isaac Thelin à la 90e minute (3-1). Discuté ces derniers temps, l'ancien entraîneur d'Aarau pourra très certainement terminer la saison à son poste à la faveur de cette accession en huitième de finale.

A Istanbul, Gölkhan Inler, remplaçant en championnat, a été titularisé lors de la victoire 2-1 de Besitkas face à Beer Sheva. Les Turcs s'étaient déjà imposés 3-1 en Israël. (AFP/nxp)