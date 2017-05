Un 6e titre de champion d'Angleterre pour Chelsea

Les Blues sont allés s'imposer 1-0 sur le terrain de West Bromwich. Ils sont désormais hors de portée de Tottenham, deuxième avec trois matches à jouer encore mais 10 longueurs de retard.

Ce 28e succès de la saison fut long à se dessiner. Malgré une très nette domination, Chelsea a dû patienter jusqu'à la 82e minute pour inscrire ce but tant attendu. Entré en jeu six minutes plus tôt, l'ancien attaquant de l'OM Michy Batshuayi reprenait victorieusement du pied gauche un centre d'un autre ex Marseillais, Cesar Azpilicueta, en se jetant au premier poteau.

Titré une première fois en 1955, Chelsea a donc obtenu sa cinquième couronne de l'ère Roman Abramovich après celles coiffées en 2005, 2006, 2010 et 2015. Quart de finaliste de l'Euro 2016 à la tête de la sélection italienne, Antonio Conte (47 ans) a su imposer sa «patte» pour sa première saison chez les Blues. Le passage au 3-4-3 en cours de championnat a ainsi modifié totalement la donne.

Le réveil d'Eden Hazard, auteur de 15 buts et de 5 passes décisives en championnat après un exercice 2015/2016 compliqué, l'abattage de N'Golo Kanté (sur le banc vendredi), déjà sacré une année plus tôt avec Leicester, et l'efficacité de Diego Costa, qui a marqué 20 buts cette saison en Premier League, furent des éléments déterminants du parcours de Chelsea. Privés de compétition européenne après leur décevante 10e place obtenue la saison précédente, les pensionnaires de Stamford Bridge ont en outre pu économiser leurs forces contrairement à la plupart de leurs rivaux.

Chelsea termine d'ailleurs cette saison en trombe. Le vainqueur de la Ligue des champions 2011/2012 a cueilli vendredi sa quatrième victoire d'affilée en Premier League. Le titre de champion assuré, les Blues peuvent désormais se concentrer sur la finale de la Cup, prévue le samedi 27 mai face à leur rival Arsenal. (si/nxp)