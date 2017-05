Un grand Granit Xhaka

Le Bâlois Granit Xhaka a été le grand artisan du succès 2-0 d'Arsenal face à Manchester United. Incertain pour ce choc en raison d'une douleur à la cheville, il s'est imposé dès les premières minutes comme le régulateur du jeu des Gunners avant d'ouvrir le score à la 54e avec une frappe déviée malencontreusement par Herrera qui a lobé De Gea. Trois minutes plus tard, Welbeck signait le 2-0 de la tête pour terrasser ses anciennes couleurs.

Ce succès relance Arsenal dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Sixième, Arsenal peut encore devancer Manchester City ou Liverpool, qui a été tenu en échec dimanche à Anfield Road par Southampton (0-0).

Jose Mourinho a compris depuis longtemps que la voie la plus simple pour jouer la prochaine Ligue des Champions passe par un succès en Europa League. Entre les deux rencontres contre le Celta Vigo, le Portugais a fait tourner son effectif. Le match le plus important est bien la demi-finale retour que les Mancuniens livreront jeudi à Old Trafford face au Celta qu'ils ont battu 1-0 à l'aller. Jose Mourinho pourra toutefois regretter le manque de réalisme de son capitaine Wayne Rooney qui a galvaudé une occasion en or en première période seul face à Cech. (ats/nxp)