Un nouveau stade validé pour l'AS Roma

Les dirigeants de l'AS Roma et la ville de Rome sont tombés d'accord, vendredi soir, sur la construction d'un nouveau stade pour le club de la capitale, un projet vieux de cinq ans au point mort depuis de nombreux mois.

«Cette administration a trouvé un accord qui prévoit un nouveau projet innovant, un projet 2.0», a déclaré la maire de Rome Virginia Raggi (M5S, populiste) qui, malgré un léger malaise dans la journée, a tenu à assister à cette réunion décisive à la mairie.

«Nous voulions un stade respectueux de l'environnement, dans l'intérêt des citoyens, et nous y sommes parvenus», a ajouté la jeune maire qui a précisé que le projet serait réalisé en respectant «les délais et les normes».

Négociations

«Nous sommes très fiers d'avoir réalisé un accord qui améliore le projet. C'est un jour historique», s'est réjoui pour sa part le directeur général de l'AS Roma, Mauro Baldissoni.

Elue en juin dernier, Virginia Raggi s'était jusqu'ici montrée réticente sur ce projet de nouveau stade décidé sous le mandat de son prédécesseur démocrate Ignazio Marino et qui doit voir le jour dans le quartier de Tor di Valle, au sud-ouest de la capitale.

Virginia Raggi lui reprochait notamment une surface trop importante réservée à un quartier d'affaires, prévu à proximité du stade, et comprenant trois hautes tours. «Le volume de bureaux a été réduit de 60% pour le quartier d'affaires, il n'y a aura plus de tours mais des édifices bas, intégrés au panomara», a annoncé Virginia Raggi qui a indiqué que des infrastructures routières et une nouvelle gare étaient aussi prévues.

Désengorger

Le nouveau stade de l'AS Roma, l'un des deux clubs de la Ville éternelle, a pour but de désengorger le Stadio Olimpico qui accueille déjà la Lazio, le rival romain, mais aussi les équipes nationales de rugby et de football.

Lancé en 2012, le projet est estimé à 1,3 milliard d'euros et permettra à La Roma de devenir le deuxième club parmi les grands de Serie A à posséder son propre stade après la Juventus de Turin qui a inauguré le sien en 2011. (AFP/nxp)