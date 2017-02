Un peu à la peine, Chelsea doit se contenter d'un nul

Chelsea a dû se contenter du nul, 1-1, à Burnley lors de la 25e journée de Premier League. Les Blues restent cependant largement en tête.

Sous les bourrasques de neige et de vent, Chelsea n'a pas réalisé sa prestation la plus aboutie de la saison, tant s'en faut. Pourtant, tout débutait idéalement quand Pedro ouvrait le score dès la 7e. Mais les hommes d'Antonio Conte n'ont pas réussi à enchaîner face à un adversaire rugueux et très combatif.

Burnley égalisait à la 24e sur un superbe coup franc dans la lucarne botté par Brady. Chelsea dominait toute la seconde période, sans parvenir à arracher les trois points.

Malgré ce résultat un peu poussif, Chelsea a tout de même augmenté son avance en tête du Championnat d'Angleterre et compte désormais à 10 points d'avance sur son premier poursuivant, Tottenham, tenu en échec la veille sur le terrain de Liverpool (2-0).

Du coup, le match nul du jour des Blues apparaît plus comme un léger accroc dans la marche vers le titre que comme une réelle inquiétude.

Derrière Chelsea, les places se sont resserrées samedi: Arsenal, vainqueur de Hull (2-0), est remonté à la 3e place avec 50 points, soit autant que les Spurs (2e).

Liverpool (4e avec 49 pts) et Manchester United (6e avec 48 pts) ne sont pas loin, tandis que Manchester City (5e avec 49 pts) pourrait s'en aller prendre la 2e place lundi en cas de succès à Bournemouth.

Dimanche soir, le champion en titre Leicester se déplace à Swansea dans un match important pour le maintien des Foxes, bien loin de ses standards de la saison dernière. (ats/afp/nxp)