Zlatan Ibrahimovic se compare à Indiana Jones

Zlatan Ibrahimovic n'en rate pas une. Après son triplé contre Saint-Etienne, il s'est comparé à Indiana Jones, l'aventurier incarné par Harrison Ford, «qui ramène toujours un trophée».

«Chaque trophée pour moi est incroyable. Partout où je suis allé, j'ai gagné, donc si je peux gagner quelque chose ici, j'en serais très content», a déclaré «Ibra», unique buteur lors de la victoire de Manchester United contre les Verts en 16e de finale aller de l'Europa League.

«Les personnes qui me connaissent savent que j'ai joué dans plusieurs clubs, et que je fais toujours de mon mieux. Partout où je vais, je gagne, donc je suis comme Indiana Jones», a ajouté celui qui a déjà les titres en championnat des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne et de France gravés à son palmarès.

Avec ce triplé, le Suédois, âgé de 35 ans, en est à 23 buts, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à Manchester United en été 2016.

Un compteur que la star des Red Devils devrait rapidement faire évoluer puisque Man U est le favori de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, le 26 février contre Southampton à Wembley. (si/nxp)