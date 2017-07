Zoom sur ces quatorze joueurs de Super League à suivre de très près!

Le championnat de Suisse reprend ses droits ce week-end, avec des visages connus, d'autres moins et certains revenants. Toujours est-il que plusieurs sont à suivre de près. Même si le mercato est loin d'être fini, nous avons retenu quatorze joueurs qu'il va falloir épier avec grand intérêt.

Nassim BEN KHALIFA (FC Saint-Gall)

On le suit depuis plusieurs années et, pour ne rien vous cacher, on espère que Nassim Ben Khalifa saura profiter de la confiance des dirigeants du FC Saint-Gall pour franchir un nouveau palier susceptible de le rapprocher de l’équipe de Suisse. En revenant en Super League en janvier dernier sous les couleurs de Lausanne après avoir failli se perdre entre la Turquie et la Belgique, le Vaudois a en tout cas bien fait les choses. Brillant en attaque, il a été l’un des artisans du sauvetage du LS. Chez les «Brodeurs», il peut confirmer cette embellie puisqu’il devrait être un titulaire indiscutable dans la zone de vérité. A 25 ans, «NBK» entre dans les années décisives de sa carrière.

Younes BNOU MARZOUK (Lugano)

Sans doute ne le connaissez-vous pas très bien, mais ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que Younes Bnou Marzouk (21 ans) ne fasse encore plus parler de lui. Cet attaquant d’origine marocaine tente sa chance en Super League, à Lugano, après avoir fait des dégâts à l’étage inférieur un maillot de Chiasso sur le dos. Formé au FC Metz et passé par le secteur de jeunes de la Juventus, il n’a pas percé à Angers mais pourrait bien, à l’image d’un Jean-Pierre Nsamé, se refaire un vrai en nom en Suisse avant d’espérer pouvoir retourner en tant que titulaire en Ligue 1. Lugano n’a assurément pas effectué le pire des choix en allant le chercher à Chiasso.

Shkelqim DEMHASAJ (Lucerne)

Auteur d’une excellente saison avec le FC Schaffhouse (17 buts, 4 assists), Shkelqim Demhasaj tente le pari de la Super League. A 21 ans, c’est le bon moment pour lui d’aller se frotter à l’élite. Doué techniquement, rusé devant le but, le jeune homme a tout pour devenir une icône à la Swisspor Arena.

Michael FREY (FC Zurich)

Après avoir emprunté des chemins bien tortueux depuis son premier départ de Young Boys à l’été 2014, Michael Frey tente de relancer sa carrière au FC Zurich. La destination est sans doute la bonne pour servir de tremplin, encore faut-il que le jeune homme y mette du sien. Lui qui n’a que 23 ans (on aurait tendance à le considérer comme plus âgé) ne doit pas se rater. Après s’être blessé à Lille, avoir vu son passage à Nottingham échouer pendant la visite médicale et après avoir peiné à s’illustrer à Lucerne et à YB, il voit ici une belle occasion de retrouver la lumière. A saisir.

Roy GELMI (FC Thoune)

Le fait que le FC Saint-Gall l’ait cédé au FC Thoune a surpris. Car Roy Gelmi était l’un des joueurs les plus précieux des «Brodeurs», un défenseur intéressant pour la sélection M21. Il faut croire que le FCSG est mieux achalandé. Curieux. En revanche, l’impression que les Oberlandais ont effectué une bonne pioche est réelle. A 22 ans, l’ex-Zurichois peut prendre une autre dimension, celle du patron, avec le FCT. A suivre.

JEFFREN (Grasshopper)

C’est un ancien phénomène qui a débarqué en Suisse: Jeffren Suarez (29 ans), ancien joueur de Barcelone et du Sporting Portugal a surpris son monde en signant à Grasshopper. Mais tempérons l’enthousiasme: après son départ de Lisbonne et ses multiples capes dans les sélections de jeunes en Espagne, l’attaquant n’a pas suivi le chemin espéré. Il s’en est même totalement éloigné, se perdant à Valladolid, puis au KAS Eupen, en Belgique. Devenu international… vénézuélien, celui qui a remporté la Ligue des champions 2011 va devoir effectuer un gros saut de qualité s’il entend briller ces prochains mois. Et ce même si la Super League n’est pas le championnat le plus relevé de la planète!

Jordan LOTOMBA (Young Boys)

Il n’a même pas encore 19 ans, mais toute l’Europe connaît son talent. International suisse M19 ans, Jordon Lotomba, originaire d’Angola, a tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs, mais après s’être révélé avec Lausanne, il a abattu la carte de la prudence, pour ne pas dire celle de l’intelligence, en renonçant à quitter le pays. Pour grandir petit à petit, le brillant et prometteur Vaudois a choisi de filer aux Young Boys, un club qui sait aider les jeunes à s’épanouir. Avec Sow, Hoarau, Fassnacht et Cie, le milieu de terrain a tout pour prendre une nouvelle dimension, celle qui justifierait son étiquette de joyau helvétique.

Djamel MESBAH (Lausanne)

Formé au Servette FC, Djamel Mesbah a enfin décidé de revenir en Romandie, treize ans après l’avoir quittée pour un long périple qui l’a notamment mené à de belles adresses (FC Bâle, FC Lorient, AC Milan, Parme, Sampdoria…), mais aussi jusqu’à la Coupe du monde 2014 sous le maillot de son Algérie natale. Ce n’est toutefois pas à Genève, mais à Lausanne, que l’Annécien entend tirer les dernières cartouches de sa belle carrière. A bientôt 33 ans, il va hériter d’un rôle de leader, de locomotive, à la Pontaise. «Je ne suis pas encore mort», a-t-il déjà prévenu. Le LS a semble-t-il effectué une très belle pioche.

Dimitri OBERLIN (FC Bâle) L’annonce de son arrivée au FC Bâle est tombée ce jeudi après-midi et c’est un joli coup signé par les Rhénans. Il faut dire que Dimitri Oberlin, attaquant encore méconnu du grand public, a de l’or dans les pieds et tout pour finir en équipe de Suisse. Sous les ordres de Raphaël Wicky, il ne devrait pas manquer d’avoir sa chance après avoir réalisé de belles choses ces deux dernières saisons en Autriche, à Rheindorf Altach et au Red Bull Salzbourg, le club auquel il appartient toujours.

Marco SCHNEUWLY (FC Sion)

Il effectue son retour en Valais douze ans après un premier passage, mais Marco Schneuwly n’a plus rien du jeune espoir d’alors. Désormais âgé de 32 ans, l’attaquant fribourgeois a bien roulé sa bosse et fait trembler plus d’un filet dans l’élite. Tant et si bien qu’on peine à comprendre qu’il n’ait jamais été appelé en sélection de suisse «A». Champion d’Europe des M17 en 2002, le bonhomme est censé remettre les Valaisans sur le podium de Super League. Fine gâchette, il ne pourra le faire que s’il est mis dans de bonnes dispositions par ses partenaires. Une chose est sûre: que Constantin ait misé sur lui est assez excitant et on se réjouit de le voir à l’œuvre.

Djibril SOW (Young Boys)

Parce qu’il est promis à un bel avenir en équipe de Suisse, le milieu de terrain zurichois n’a pas hésité, après deux années passées au Borussia Mönchengladbach, à revenir au pays pour mieux sauter. Avec un contrat de quatre ans à la clé, il a le temps de faire son trou dans la capitale fédérale. YB ne se gênera pas de lui donner du temps, sans doute pour qu’il tente de faire oublier l’excellent Denis Zakaria, parti à… Gladbach.

Ricky VAN WOLFSWINKEL (FC Bâle)

Le FC Bâle a décidé de lui confier les clefs de son attaque. C’est dire les attentes qui pèsent sur Ricky van Wolfswinkel. Il y a trois ans, son arrivée sur les bords du Rhin aurait été saluée. Or aujourd’hui, un certain flou entoure le Néerlandais (2 sélections avec les «Oranje»), qui reste sur trois saisons en demi-teinte, à Norwich, Saint-Etienne et au Betis Séville. Seul son passage par l’Eredivisie, au Vitesse Arnhem, l’a replacé sur le devant de la scène. Mais à 28 ans, le genre du Johan Neeskens n’a plus de temps à perdre. Il doit flamber avec les Bâlois. En Super League d’abord mais surtout en Europe.

David VON BALLMOOS (Young Boys)

Oui, il faut le suivre, lui, car il va au-devant d’une mission très compliquée: faire oublier aux Young Boys leur ange gardien Yvon Mvogo, parti poursuivre sa progression au RB Leipzig. Clairement, pour David von Ballmoos cette saison s’annonce difficile sur le plan psychologique et technique. C’est même un risque que les Bernois ont pris en lui confiant leur cage. Le garçon, formé au club avant de passer par Winterthour, a-t-il les épaules assez larges? La question est encore en stand-by, mais à 23 ans, le moment est de toute manière venu de le tester au plus haut niveau. Peut-être sera-t-il d’ailleurs la bonne surprise de ce championnat…

Andi ZEQIRI (Lausanne)

Lui aussi est considéré comme l’un des plus grands joyaux du foot suisse. Formé à Lausanne, Andi Zeqiri se doit maintenant de franchir un cap et de confirmer cette étiquette en se frottant au plus haut niveau. Âgé de 18 ans, il est revenu de son année passée à la Juventus pour permettre au LS de vivre une saison plus sereine sur le plan offensif. La tâche est ardue, mais pour un espoir auquel on promet le meilleur, elle ne semble pas effrayante. Très intéressant. (24 heures)