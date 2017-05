Anaheim sur la route de Nashville

Les Ducks se sont qualifiés à la faveur de leur victoire 2-1 à domicile face à Edmonton dans l'acte VII de cette série. Mené au score après une réussite de Drake Caggiula à la 4e minute, Anaheim a renversé la situation grâce à Andrew Cogliano (29e) et Nick Ritchie (44e).

Eliminé l'an dernier en sept matches par Nashville, Anaheim brûle de revanche. Cette finale de Conférence débutera ce vendredi déjà à Anaheim. Comme lors des deux tours précédents face à Chicago et à Saint-Louis, les Predators n'auront pas l'avantage de la glace.

Une finale Pittsburgh - Ottawa à l'Est

A l'Est, Pittsburgh, le vainqueur sortant de la Coupe Stanley, affrontera Ottawa en finale. Les Penguins se sont imposés 2-0 à Washington, dans l'antre de la meilleure équipe de la saison régulière, lors du match VII d'une série qui aura tenu toutes ses promesses.

Auteur de 29 arrêts, le gardien Marc-André Fleury, titularisé lors de ces séries finales en raison de la blessure du no 1 Matt Murray, fut le grand homme de la rencontre. Bryan Rust (29e) et l'ancien pigiste de Red Ice Patric Hornqvist (45e) ont marqué pour les Penguins qui ont évolué une fois de plus sans Mark Streit, surnuméraire. Le Bernois n'a pas encore joué une seule fois lors de ces séries finales. Pittsburgh aura à l'avantage de la glace lors de cette finale contre Ottawa avec un match I programmé samedi. (ats/nxp)