Battue aux tirs au but, la Suisse se retrouve en situation délicate

La Suisse s’est singulièrement compliquée la route vers les quarts de finale. Avec déjà six points de retard sur son tableau de marche, Patrick Fischer et ses joueurs sont désormais obligés de prendre quelques unités au Canada, à la Finlande ou à la République tchèque pour espérer réussir à effacer le souvenir de l’élimination précoce subie en Russie, l’an dernier. Tout cela, bien entendu, à la seule et unique condition qu’ils battent, dans le temps réglementaire, la Biélorussie, ce mercredi après-midi (16 h 15).

Face à cette équipe de France qui, en plus de jouer devant son public, sortait d’une historique victoire contre la Finlande, les Suisses ont pourtant livré la prestation que l’on attendait d’eux. Mais pendant 40 minutes seulement. Car, une fois encore, ils ont laissé filer une victoire qui leur semblait jusque-là promise.

Revigorés par leur net succès sur les Norvégiens, les Suisses digéraient sans trop de problème une ouverture du score française un brin heureuse subie en supériorité numérique. Sans s’énerver, ils multipliaient les assauts en direction d’un Cristobal Huet qui a mis une vingtaine de minutes avant de capituler à deux reprises en 146 secondes. A chaque fois à cause de l’excellent Vincent Praplan, magnifiquement servi par Hollenstein, son compère à Kloten. Maîtres du jeu face à des Français beaucoup moins saignants et inspirés que contre les Finlandais, les Suisses n’ont pas su en profiter. Et lorsque les mains habiles de Stéphane Da Costa rétablissaient la parité dès l’entame du 3e tiers, c’est un tout autre match qui commençait. Enfin poussés par leur public, les Bleus retrouvaient leurs jambes et digéraient même un nouveau handicap consécutif à un superbe but d’Ambühl. Ils arrachaient, grâce à Resch, une égalisation un peu inespérée.

Et si, en fin de compte, le même Da Costa – avec la complicité d’un immense Huet – offrait un point supplémentaire aux siens à l’issue des tirs au but, ce n’était que justice. Les Français avaient en effet galvaudé trois grosses opportunités de mettre fin au suspense en prolongation.

Malheureux Biélorusses

La Suisse aura moins de 18 heures pour se refaire un moral. Aujourd’hui déjà, elle disputera son quatrième match face à la seule équipe de ce tournoi mondial qui n’a pas encore grappillé le moindre point. Mais en déduire que Diaz et Cie auront une occasion idéale pour préparer au mieux ses prochains duels face aux cadors du groupe serait une grossière erreur. Les Biélorusses ont en effet concédé leurs trois défaites initiales contre ces trois mêmes «intouchables». Dans leurs têtes, le vrai championnat ne fait que commencer. Une semaine exactement après une arrivée à Paris dont ils se souviendront longtemps. Après avoir disputé un dernier match d’entraînement à Bordeaux, la délégation de Biélorussie avait choisi de rejoindre la capitale en TGV. Mais au moment de poser les pieds sur le quai de la gare Montparnasse, elle s’est fait interpeller par la police française qui a entrepris, sur ce même quai, une longue fouille en bonne et due forme. Justement irrités, et un brin humiliés, les Biélorusses n’ont pu prendre possession de leurs chambres qu’avec beaucoup de retard. Cet incident a même valu une convocation officielle à l’ambassadeur de France à Minsk. De là à imaginer que les Biélorusses se vengeraient bien en arrachant la 4e place du groupe, il n’y a qu’un petit pas.

Suisse - France 3-4 tab (0-1 2-0 1-2 0-0)

Paris-Bercy. 6747 spectateurs. Arbitres: Odins/Ohlund (Let/Su), Kohlmuller/Suominen (All/Fin). Buts: 3e Auvitu (4 c. 5!) 0-1. 22e Praplan 1-1. 24e Praplan 2-1. 44e Stéphane Da Costa (5 c. 4) 2-2. 54e Ambühl 3-2. Tirs au but: Fleury -. Brunner -. Stéphane Da Costa 0-1. Praplan -. Bellemare -. Hollenstein -. Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe. Suisse: Genoni; Furrer, Diaz; Untersander, Kukan; Loeffel, Genazzi; Marti; Praplan, Haas, Hollenstein; Schäppi, Almond, Rüfenacht; Brunner, Ambühl, Bodenmann; Richard, Malgin, Suter; Herzog. France: Huet; Hecquefeuille, Auvitu; Besch, Manavian; Janil, Raux; Dame-Malka; Roussel, Bellemare, Rech; Sacha Treille, Stéphane Da Costa, Fleury; Perret, Meunier, Douay; Claireaux, Ritz, Lamperier; Teddy Da Costa. (24 heures)