Bienne fait la bonne affaire de la soirée

Bienne a fait un grand pas en direction des play-off de LNA grâce à leur succès 3-0 contre Zoug. Fribourg Gottéron a renoué avec la victoire contre Langnau Tigers (5-3).

Les Seelandais ont décroché un succès de prestige contre les Zougois, qu'ils auront battus à deux reprises sur leur glace cette saison. Sur la lancée de son excellent tournoi avec l'équipe nationale, Dave Sutter a ouvert la voie à ses couleurs. Le Valaisan a trompé Stephan d'un tir puissant, en supériorité numérique (32e).

Marc-Antoine Pouliot a marqué le but qui a terrassé des Zougois un peu éteints pour cette reprise après la pause dédiée à l'équipe nationale. C'est Earl qui a finalement marqué le 3e but, dans la cage vide. Avec 67 points, les Biennois n'ont plus besoin que de deux points en cinq matches pour être certains de prendre part aux play-offs. Une formalité pour eux.

Gottéron se reprend

Après cinq revers consécutifs, les Fribourgeois ont enfin goûté à nouveau aux joies du succès et mis sans un sérieux frein aux espoirs de Langnau de terminer le championnat dans les huit meilleurs. Les hommes de Larry Huras ont été menés à trois reprises mais ils sont revenus sur un tir du poignet de Sprunger et grâce à un but en contre de Neukom, à 4 contre 5. Menés encore 2-3 au début de la dernière période, un doublé du Tchèque Birner a permis à Gottéron de transmettre la lanterne rouge à Ambri-Piotta, distancié d'un point mais avec un match en moins.

Berne creuse l'écart

Dans le match au sommet entre les Zurich Lions et Berne, le champion en titre s'est imposé 3-2 et creuse l'écart en tête du classement. Les joueurs de la capitale comptent désormais quatre points d'avance sur leur adversaire du soir et cinq sur Zoug.

Untersander, Hischier et Blum ont marqué les buts bernois.

Battus 3-4 aux tirs au but par Kloten, Davos s'est tout de même qualifié officiellement pour les séries finales. Les Grisons sont tout de même rejoints par Genève-Servette au nombre de points mais possèdent un match de moins.

Classement:

1. Berne 45/95 (140-104). 2. Zurich Lions 45/91 (146-105). 3. Zoug 45/90 (141-105). 4. Lausanne 46/77 (144-128). 5. Davos 45/69 (135-123). 6. Genève-Servette 46/69 (123-124). 7. Bienne 45/67 (133-124). 8. Lugano 46/62 (129-151). 9. Langnau Tigers 46/56 (111-133). 10. Kloten 46/54 (131-154). 11. Fribourg-Gottéron 46/45 (117-163). 12. Ambri-Piotta 45/44 (108-144). (ats/nxp)