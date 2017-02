Dernier derby lémanique à Genève, Lugano en play-off

On connaît désormais les huit équipes qui prendront part aux play-off. La défaite 4-2 de Langnau face à Berne a en effet officiellement qualifié Lugano pour les séries. Opposés à Ambri-Piotta avec un début de partie à 20h30, les Bianconeri n'ont même plus l'obligation de l'emporter.

Aux Vernets, Genève-Servette a fêté (!) les dix ans de ses mascottes en donnant une bonne leçon à son meilleur ennemi, le LHC. Les Vaudois ont ouvert le score et on a longtemps cru que ce serait tout pour eux. Menés 1-0, les Aigles ont répliqué toutes serres dehors en distribuant les buts comme des fessés. De 0-1, le score est passé à 5-1. C'était la 42e et tout le monde s'attendait à une fin de rencontre tranquille. Puis un but de Genazzi après une canne haute de Déruns a sonné la charge des Vaudois. En 57 secondes, le LHC est revenu à 5-4 et la fin de ce dernier derby a enfin livré de belles émotions avec des Genevois soudainement fragiles et des Vaudois remontés. Mais la logique a été respectée et le GSHC l'a emporté. Ce succès permet aux Servettiens de passer à la cinquième place et d'entrevoir un possible quart de finale face à ce même adversaire.

Fribourg battu

Match à oublier pour Fribourg Gottéron du côté de la Bossard Arena. Face à Zoug, les Dragons ont été battus à la régulière par une équipe qui avait besoin de se retrouver après deux revers 3-0. Neukom a inscrit le 0-1, puis Zoug s'est réveillé. Senteler a définitivement donné la victoire à ses couleurs en réussissant le 4-1 à onze secondes de la fin du tiers médian.

Dans la victoire du leader à Langnau, Martin Plüss en a profité pour inscrire son 254e but en LNA. Il n'est plus qu'à sept longueurs de Patrick Howald. Dans la lutte pour la cinquième place, Bienne et Davos ont manqué une jolie occasion de rester à la bagarre avec les Genevois. Les Seelandais ont subi la loi de Kloten 3-2 et Davos s'est incliné 4-3 devant Zurich. Blindenbacher a scoré le 4-3 décisif à 37 secondes de la fin du troisième tiers. (si/nxp)