Deux buts pour Sven Bärtschi

Deux jours seulement après son retour à la compétition, après un mois de pause forcée en raison d'une commotion cérébrale, Sven Bärtschi a vite retrouvé ses marques. Il a inscrit le 1-0 pour Vancouver à la 12e minute, en exploitant un rebond après un tir de Loui Eriksson. Le joueur de Langenthal a ensuite marqué le 3-0 peu avant la mi-match, signant son 15e but de la saison.

.@NG078 scores his 1st as a Canuck and @BoHorvat records 3 assists, as #Canucks snap winless streak in L.A. in this @BudCanada Game in Five. pic.twitter.com/GvVMYi7Kph