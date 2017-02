Genève-Servette a oublié sa déception

Genève-Servette s'est bien repris après sa mortifiante défaite en finale de la Coupe de Suisse. Terriblement crispés au cours de la première période, les joueurs de Chris McSorley se sont départis de leurs craintes dans le tiers médian. Un contrôle de la main habile d'Almond au moment d'entre dans la zone seelandais a permis au Canado-Suisse d'affronter victorieusement Hiller (29e). Moins de 4' plus tard, Simek doublait la miser. A ce moment-là, le succès genevois découlait d'une certaine logique. Mais la deuxième partie de la rencontre fut totalement à l'avantage des Biennois. Sans un grand Robert Mayer, les Genevois auraient laissé des plumes dans l'aventure. Dave Sutter a réduit le score d'un tir puissant à la précision diabolique en supériorité numérique (42e). Mais les efforts seelandais ont toujours buté sur le portier genevois avant que Gerbe n'assure le troisième succès consécutif des Grenats dans la cage vide. Le retour de Goran Bezina, aligné aux côtés de Vukovic, s'est passé de la meilleure des manières.

Lausanne a mis un terme à sa série de cinq défaites. Les Vaudois ont ainsi pris leur revanche (3-1) sur des Fribourgeois qui les avaient battus 2-1 lors de leur dernière venue à St-Léonard et qui a correspondu à leur première défaite de la série. La partie fut longtemps serrée avec des gardiens à l'honneur. Conz a réalisé un arrêt spectaculaire face à Genazzi imité quelques secondes plus tard par Caminada face à Cervenka. Les Lausannois ont réussi à percer la défense fribourgeoise au début de la troisième période par Junland d'un tir du poignet bien placé alors que Conz était masqué par trois joueurs. Puis Herren a donné deux buts d'avance au LHC avant que Cervenka ne mettent fin aux espoirs de blanchissage de Caminada à 57'' du terme de la partie. Battu pour la quatrième fois de suite, Fribourg Gottéron se retrouve lanterne rouge à neuf points de Kloten. C'est dire que les hommes de Larry Huras auront de grande chance de disputer le play-out au terme du tour contre la relégation. Le leader Berne a concédé sa troisième défaite à domicile de la saison en s'inclinant 1-2 après prolongation contre les Zurich Lions. Le but victorieux a été l'oeuvre du défenseur Patrick Geering à la 63e.

Dans la course aux play-off, Davos a fait une excellente affaire avec sa victoire à Zoug (5-3). Les Grisons restent ainsi sur une série de six victoires au cours des sept derniers matches. Leur participation aux séries finales paraît évidente. Enzo Corvi a marqué le 1-4 en infériorité numérique sur un contre de manuel mené avec Ruutu. Les flonfons se sont tus à Kloten. Trois jours après avoir soulevé la Coupe de Suisse, les Zurichois se sont inclinés 2-3 ap face à Langnau. Héros mercredi avec son but décisif, Vincent Praplan a continué, lui, sur sa série avec un doublé. Mais cette fois-ci, ses deux buts seront sans doute insuffisants. Kloten paraît condamné à disputer le tour contre la relégation.

Dans le derby tessinois, Ambri-Piotta a battu pour la deuxième fois à domicile Lugano. Les Léventins se sont imposés 4-1 et abandonnent la dernière place à Fribourg Gottéron. Guggisberg a marqué le but de la sécurité à la 59e minute en s'amusant de Furrer et de Merzlikins, qui a connu une soirée noire. Les Luganais restent en point de mire de Langnau (5 points d'avance mais un match en plus).

Classement: 1. Berne 44/92 (137-102). 2. Zurich Lions 44/91 (144-102). 3. Zoug 43/90 (138-97). 4. Lausanne 45/77 (142-123). 5. Davos 43/65 (129-117). 6. Bienne 44/64 (130-124). 7. Genève-Servette 44/63 (112-119). 8. Lugano 45/59 (124-148). 9. Langnau Tigers 44/54 (104-125). 10. Kloten 44/51 (124-147). 11. Ambri-Piotta 44/44 (106-141). 12. Fribourg-Gottéron 44/42 (109-154). (ats/nxp)