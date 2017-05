Josi offre la victoire aux Predators

Roman Josi a inscrit le but de la victoire des Predators face à Anaheim (2-1), qui mènent désormais 2-1 en finale de la Conférence Ouest.

Non content d'avoir été le joueur le plus utilisé de la partie (26'23 de temps de jeu), Roman Josi s'est aussi transformé en buteur décisif. Le défenseur bernois a marqué le 2-1 à 2'43 du terme de la rencontre, en surgissant sur un rebond alors que Nashville évoluait en supériorité numérique.

Ovationné par les 17'338 spectateurs de la Bridgestone Arena et récompensé par la première étoile du match, Roman Josi a inscrit mardi soir son cinquième but des play-off, pour un total de 10 points en 13 matches. De quoi en faire le défenseur le plus prolifique de NHL durant ces play-off. De quoi aussi prouver, encore une fois, le rôle primordial joué à Nashville par l'ancien junior du CP Berne.

L'autre Bernois des Predators, Yannick Weber, a aussi participé à cette victoire. Mais sa contribution a été plus modeste avec un temps de jeu de 8'49 et un bilan neutre.

En menant 2-1 dans leur série face aux Ducks, les Predators se trouvent à mi-chemin de la finale de la Coupe Stanley. Le prochain match est programmé jeudi, à nouveau à Nashville. Une patinoire dans laquelle Roman Josi et ses coéquipiers sont invaincus durant ces play-off avec six victoires de suite, et même dix succès d'affilée si l'on tient compte des play-off de la saison dernière. (ats/nxp)