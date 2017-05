La Finlande tremble encore, la Russie s'amuse

La Finlande continue de souffrir au championnat du monde à Paris. Vainqueurs sur le fil de la Norvège (3-2 ap), les Nordiques ont toutefois assuré l'essentiel à la veille d'affronter la Suisse. Grâce à son succès 5-2 contre la Slovénie, la Biélorussie a assuré son maintien au Championnat du monde.

Loin d'afficher le même visage que l'an dernier à Moscou, où ils avaient atteint la finale, les Finlandais n'ont jusqu'ici engrangé que neuf points en cinq matches à Paris. Leur qualification en quart de finale reste d'actualité, mais elle passera par un bon résultat dimanche face à la Suisse.

Contre la Norvège, la Finlande a égaré un point en encaissant le 2-2 à 29 secondes de la fin du match. Cela aurait toutefois pu être pire si les Norvégiens, qui restent eux aussi en course pour les quarts, avaient converti leur supériorité numérique au début des prolongations. C'est d'ailleurs à la suite de cette pénalité que Markus Hännikäinen a pu partir en contre et marquer le but de la victoire à la 62e minute.

Frayeur pour la Biélorussie

La Biélorussie n'aura connu qu'une frayeur de 74''. Le temps de se retrouver virtuellement reléguée du temps où le Slovène a marqué le 2-1 pour son équipe et le temps que Kovyrshin n'égalise au début de la deuxième période. Dès lors, la suprématie des Biélorusses était trop manifeste pour qu'ils risquent quelque chose malgré la fatigue engendrée par le match accroché de la veille contre la France (3-4 tab).

A moins d'un miracle, la Slovénie retrouvera la Division IA une année après l'avoir quittée. Les joueurs de l'entraîneur Nil Zupancic affronteront la France lundi pour leur dernier match.

Dans le Groupe A à Cologne, les Etats-Unis sont venus à bout 5-3 de la Lettonie de Bob Hartley. Les Lettons ont longtemps dominé cette rencontre, eux qui menaient 3-1 à la mi-match grâce notamment à une réussite de Kaspars Daugavins, l'ancien joueur de Genève-Servette.

Les Américains sont néanmoins parvenus à inverser la tendance. Ils ont inscrit le but de la victoire à la 57e minute, lorsque le portier de Lugano Elvis Merzlikins s'est «troué» sur un tir d'Andrew Copp. La sélection US a ensuite assuré son succès par Dylan Larkin, auteur du 5-3 dans la cage vide.

La Russe impressionne

De leur côté, les Russes ont une nouvelle fois fait forte impression et sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont ouvert la marque par l'attaquant du SKA St-Pétersbourg Evgueni Dadonov (87 points en 71 matches) après 72'' de jeu. Il a réussi le doublé quelques minutes plus tard. Les Russes comptent 14 points en cinq matches. Ils n'ont égaré qu'une unité en match d'ouverture contre la Suède (2-1 tab).

La situation est beaucoup plus préoccupante pour la Slovaquie en pleine déliquescence. Ils ne comptent que quatre points avant d'affronter les Etats-Unis et la Suède. Autant dire qu'ils ne vont pas comptabiliser beaucoup de points. Leur succès 3-2 après prolongation contre l'Italie en début de tournoi à une valeur inestimable pour eux.

Les Transalpins sont condamnés à faire plus que trois points contre l'Allemagne et le Danemark.

