La Suisse retrouve le chemin du succès et entretient un faible espoir

Grâce à cette victoire 3-0, l’équipe de Suisse reste dans la course aux quarts de finale. Avec un calendrier très favorable, qui lui proposait ses quatre adversaires les moins redoutables en entrée, c’est le moins que l’on pouvait attendre d’une nation installée depuis plusieurs années dans le top 8 mondial. Mais bon, l’escouade de Patrick Fischer a quand même eu, mercredi, le mérite de se débarrasser sans aucun problème de la Biélorussie, quelque 17 heures seulement après avoir subi une terrible désillusion contre la France (défaite aux tirs au but).

Au moment d’entrer sur la glace, la principale interrogation concernait du coup l’état de fraîcheur physique, et surtout mentale. Le doute n’a heureusement pas plané longtemps. Parce que les Suisses ont eu la bonne idée de prendre d’emblée le jeu à leur compte en allant presser haut des Biélorusses qui ne respiraient pas la sérénité après leurs trois défaites initiales, dont les deux plus récentes, très lourdes, contre la République tchèque et le Canada. Cette emprise totale sur le match, Reto Schäppi la concrétisait sur le troisième jeu de puissance. «Ce but en power play, un exercice dans lequel nous n’avions pas brillé jusque-là, nous a fait beaucoup de bien, soulignait Cody Almond, auteur d’un des trois buts mercredi. Après cette défaite rageante contre la France, il n’a pas été facile de se remobiliser tout de suite. Finalement, le fait de pouvoir se racheter très vite s’avère une excellente chose.»

Face à un adversaire beaucoup moins coriace et déterminé que la France, les Suisses ont eu la bonne idée de ne pas relâcher la pression. Pour, contrairement à la veille, se mettre à l’abri grâce à Ambühl, bien servi par Hollenstein (36e), puis Almond (48e), qui a scellé un score final qui aurait pu être beaucoup plus net encore au vu du néant adverse. «Nous avons vraiment très mal joué, admettait, dépité, le Biélorusse d’adoption Charles Linglet. Nous manquons terriblement de confiance en nous et notre moral est au plus bas. Il faut vraiment une réaction de notre part avant nos trois derniers matches, sinon…»

Almond y croit

La grosse crise que traverse la Biélorussie est une très mauvaise nouvelle pour… la Suisse. On voit mal aujourd’hui la sélection dirigée par le Canadien Dave Lewis réussir à poser des problèmes insolubles à ces Français qui sont les principaux concurrents de Patrick Fischer et son équipe dans la course vers les quarts de finale. Sans compter que les Bleus ajouteront très probablement trois points à leur compteur lors de leur rencontre face à la très modeste Slovénie. «Notre situation n’est bien sûr pas idéale, soupirait Cody Almond, mais je reste convaincu que nous avons les moyens d’aller prendre des points contre n’importe quelle équipe. Là, nous allons bénéficier de deux jours de repos qui vont nous permettre d’attaquer avec l’énergie nécessaire un week-end très difficile. Et puis, rien ne dit que nos adversaires directs ne vont pas non plus égarer un ou deux points par-ci par-là…»

Patrick Fischer partage cette attitude résolument positive: «Je suis globalement satisfait de mon équipe, même s’il est évident que nous aurions pu, et dû, totaliser douze points après quatre premiers matches que nous avons dominés. L’attitude générale est la bonne mais pour espérer battre la Finlande et la République tchèque – le Canada me semble être un bon cran au-dessus des autres –, il faudra commencer par être plus efficace en supériorité numérique.»

Suisse - Biélorussie 3-0 (1-0 1-0 1-0)

Paris-Bercy. 3212 spectateurs. Arbitres: Gofman/Salonen (Rus/Fin), Sormunen/Suchanek (Fin/Tch). Buts: 18e Schäppi (Untersander, Genazzi/5 c. 4) 1-0. 36e Ambühl (Hollenstein, Löffel) 2-0. 48e Almond (Schäppi) 3-0. Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 5 x 2’ contre la Biélorussie. Suisse: Genoni; Diaz, Furrer; Untersander, Kukan; Loeffel, Genazzi; Marti; Schäppi, Almond, Rüfenacht; Praplan, Haas, Hollenstein; Brunner, Ambühl, Bodenmann; Herzog, Malgin, Suter. Biélorussie: Lalande; Korobov, Lisovets; Shinkevich, Khenkel; Yevenko, Graborenko; Vorobei; Andreï Kostitsyn, Sergeï Kostitsyn, Stefanovich; Pavlovich, Kovyrshin, Kulakov; Linglet, Demkov, Stas; Kogalev, Sharangovich, Drozd; Karaban. Notes: la Suisse sans Schlegel (surnuméraire), Suri et Schlumpf (pas encore inscrits) ni Hiller (gardien remplaçant). (24 heures)