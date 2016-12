Le Dinamo Minsk balaie le Team Canada

Le Dinamo Minsk a signé un retour gagnant dans la Coupe Spengler. Titrée en 2009 pour sa seule précédente participation, l'équipe de la capitale biélorusse a largement dominé le Team Canada lundi soir, s'imposant sur le score de 7-4.

Vainqueurs de leurs cinq derniers matches disputés dans le cadre de la KHL, les hommes du coach canadien Craig Woodcroft ont démontré qu'ils n'avaient pas fait le voyage pour rien. Mené 1-3 puis 3-4, le Dinamo Minsk a forcé la décision en inscrivant quatre buts consécutifs pour sceller le score. Le 5e de la Conférence Ouest de KHL a fait preuve d'une belle efficacité et a pu compter sur la triplette offensive Materukhin-Kovyrshin-Komarov (8 points à eux trois) pour faire la différence sur le plan offensif.

Cette première rencontre du groupe Cattini avait démarré de manière idéale pour les quelque 6100 spectateurs présents dans la «cathédrale» davosienne, avec deux buts marqués dans les six premières minutes. Malmené pendant le tiers initial (7 tirs cadrés contre 16 pour le Team Canada), le Dinamo Minsk avait regagné une première fois les vestiaires avec une seule longueur de retard (2-3) après avoir pourtant concédé deux buts en l'espace de 61 secondes (à 3 contre 5 puis à 4 contre 5) pour se retrouver mené 1-3 dès la 14e.

Tenaces jusqu'au bout

La formation biélorusse a nettement dominé les débats dans le tiers médian, recollant à 3-3 à la 31e minute sur une réussite d'Evgeny Lisovets, tombée là aussi en supériorité numérique. Et elle n'a pas non plus lâché prise après s'être retrouvée à nouveau menée au score après 44'' de jeu seulement dans l'ultime période, à la suite d'un nouveau but inscrit en «power play» par le défenseur du CP Berne Maxim Noreau (2 buts lundi). Le Dinamo Minsk a pu reprendre l'avantage dès la 51e après qu'Evgeny Kovyrshin a lui aussi signé un doublé, et a ensuite pris le large face à un Team Canada décevant et friable sur le plan défensif. Un Team Canada qui devra se reprendre rapidement puisqu'il affrontera le HC Davos dès mardi soir.

Dans le match d'ouverture du tournoi, lundi après-midi, Lugano s'est imposé 4-2 face à l'Automobilist Yekaterinbourg. Les «bianconeri» ont ainsi lancé de manière idéale leur tournoi, eux qui ont été finalistes de la dernière édition et qui avaient dû s'incliner face au Team Canada.