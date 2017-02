Le légendaire Vladimir Petrov n’est plus

Flanqué des ailiers Valery Kharlamov et Boris Mikhailov, Vladimir Petrov constituait une ligne d’attaque mythique. Pilier de la sélection soviétique et du CSKA Moscou, club avec lequel il fêta onze titres de champion, le légendaire attaquant est décédé à l’âge de 69 ans des suites d’un cancer. Double champion olympique, il a été nonuple champion du monde. La simple énumération de ce palmarès rendrait presque tout commentaire superflu.

En 13 ans, de 1968 à 1981, il porta le maillot numéro 16 de l’équipe d’URSS à 281 reprises, totalisant la bagatelle de 189 buts. En 1969, l’URSS remporta les Mondiaux malgré deux défaites contre la Tchécoslovaquie, moins d’un an après la répression du Printemps de Prague par l’armée soviétique. Dans ce contexte particulier et un climat ô combien délétère, la Tchécoslovaquie bénéficiait de l’appui des spectateurs et des téléspectateurs. Faut-il préciser qu’elle avait gagné davantage que de simples matches.

En 1972, le trio Kharmalov-Petrov-Mikhailov forma la ligne d’attaque soviétique pendant la Série du siècle, huit matches opposant l’URSS aux meilleurs joueurs canadiens de la NHL. Là encore, l’histoire était au rendez-vous.

En 1983, Petrov mit un terme à sa carrière. De 1992 à 1994, il enfila le costume de président de la Fédération russe de hockey sur glace. (24 heures)