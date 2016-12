Les juniors suisses battent les Tchèques avec panache

Grâce à un but du prodige Nico Hischier en prolongation, la Suisse a battu la République tchèque sur le score de 4-3, lors de son premier match du Championnat du monde juniors qui se déroule à Montréal.

La jeune sélection helvétique n'a pas manqué son entrée dans ce Mondial M20. Dans le Centre Bell, ils n'ont eu aucun complexe contre les Tchèques, bien plus affûtés physiquement. Pour les contrer, les juniors suisses ont fait valoir leurs qualités de discipline et d'efficacité.

Le Haut-Valaisan Nico Hischier s'est montré à la hauteur de sa gloire naissante. Lancé admirablement par Damien Riat, il n'a pas tremblé au moment d'affronter le portier tchèque afin de donner la victoire aux Suisses.

Hischier avait été pourtant bien malheureux quelques minutes auparavant. Alors qu'il restait un peu plus de 2' à jouer, il avait écopé d'une pénalité pour une canne haute, involontaire. Une aubaine que les Tchèques n'avaient pas laissé passer et qui leur avait permis d'arracher la prolongation, à 16''6 du terme du temps réglementaire. Mais le joueur des Halifax Mooseheads s'est immédiatement remobilisé pour se montrer décisif après 23'' de prolongation.

Efficaces devant les buts

Les Suisses ont fait preuve d'une redoutable efficacité puisqu'ils ont marqué leurs trois premiers buts en 21 tirs alors que les Tchèques ont tiré à 39 reprises sur Van Pottelberghe, au demeurant excellent si l'on excepte le premier but tchèque.

L'attaquant du Lausanne HC, Loïc In Albon avait ouvert le score, sur un superbe tir du poignet après une belle passe de Hischier (30e). Le puissant Calvin Thürkauf (Kelowna Rockets) doublait la mise en supériorité numérique suite à un rebond (37e). La sélection helvétique a même mené 3-1, après un tir puissant de Riat (Genève-Servette) qui a profité de l'excellent travail de Thürkauf pour masquer la vue du portier tchèque (49e).

Retour en force des Tchèques

Mais les Suisses n'ont su repousser la déferlante tchèque qui a suivi. Jonas Siegenthaler, véritable pilier de la défense, n'a pas pu colmater toutes les brèches malgré une présence phénoménale. Chlapic a réduit le score à 2-3 (51e) avant de sauver un point en fin de partie alors que les Tchèques ont évolué sans gardien.

Malgré cette entrée en matière réussie, l'entraîneur Christian Wohlwend n'était pas entièrement satisfait. «A 5 contre 5, les Tchèques formaient la meilleure équipe. Nous n'avons pas mérité plus de deux points.» Alors qu'il louait ses défenseurs et avant tout Van Pottelberghe, le coach helvétique n'était pas heureux de la performance des attaquants. «Certains n'ont donné que trop peu. Ils n'ont pas pu tenir le palet dans la zone offensive et se sont créé trop peu de chances de but.»

La sélection suisse est désormais idéalement lancée dans ce Mondial. Mais elle se méfiera de toute excès de confiance. Voilà deux ans, les juniors suisses avaient pris également la mesure des Tchèques (5-2) avant de disputer le barrage contre la relégation.

La Suisse affrontera ce mercredi à 23h, heure suisse, la Suède, qui a battu 6-1 le Danemark pour son premier match. (si/nxp)