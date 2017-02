Mark Arcobello élu roi de la saison de hockey

Comme à chaque fin de saison régulière,La Tribune de Genève, 24 heures, le Tages-Anzeiger et le Bund s’associent pour un sondage qui donne une vraie légitimité aux heureux élus. Ce sont les douze capitaines et les douze entraîneurs de LNA qui désignent les acteurs majeurs de la saison régulière. Les Awards 2016-2017 ont donc livré un verdict somme toute assez logique. L’Ours décroche la récompense la plus convoitée, celle du MVP, grâce à l’artiste Mark Arcobello. L'Américain, meilleur compteur du championnat, est également élu meilleur attaquant et figure dans le All-Star Team de la saison 2016-2017.

Les autres récompenses seront dévoilées dans nos édition de mercredi ainsi que sur notre site internet ce mercredi matin dès 7 heures. (24 heures)