Mark Streit s'illustre pour ses débuts à Pittsburgh

Mark Streit n'a pas manqué ses débuts à Pittsburgh. Le défenseur bernois a marqué un but et réussi un assist lors de la victoire 5-2 de son nouveau club face à Tampa Bay.

Thanks for Streit, Tampa!



(And Philly) pic.twitter.com/IkweuTnVJL — Pittsburgh Penguins (@penguins) 4 mars 2017

Transféré mercredi à Pittsburgh, après avoir d'abord été envoyé à... Tampa Bay, Mark Streit a rapidement trouvé ses marques chez le champion en titre. C'est même lui qui, à la 43e minute, a permis aux Penguins de virer en tête à 3-2. Servi par Sydney Crosby en personne, le vétéran de 39 ans s'est retrouvé seul face au gardien du Lightning, le trompant avec sang froid d'un tir entre les jambes.

En fin de troisième période, alors que Pittsburgh évoluait en supériorité numérique, Mark Streit s'est à nouveau associé à Sydney Crosby pour offrir le 4-2 à Justin Schultz.

Aligné pendant près de 20 minutes et présent sur deux buts, le Bernois a reçu la deuxième étoile du match, la première ayant été décernée à Evgeni Malkin. Le Russe a marqué les deux premiers buts des Penguins, tandis que le 5-2 a été inscrit dans le but vide par Tom Kuhnhackl.

«C'est assez fou», a reconnu Mark Streit à l'issue de cette rencontre initiale. «Je n'avais encore jamais vécu ça après un transfert si rapide. Le staff et les joueurs de Pittsburgh m'ont aidé à m'acclimater en si peu de temps. Du coup, je me suis rapidement senti à l'aise», a ajouté celui qui découvre à peine sa quatrième franchise de NHL après Montréal, les New York Islanders et Philadelphie.

Fort de son nouveau défenseur bernois, Pittsburgh a renoué avec la victoire vendredi après deux défaites consécutives. Les tenants de la Coupe Stanley occupent la 3e place dans la Conférence Est, ex aequo avec Columbus et à sept points des leaders de Washington. (ats/nxp)