Ottawa mène 1-0 en finale à l'Est

Ottawa a surpris Pittsburgh lors de l'acte I de la finale de la Conférence Est de NHL. Les Senators ont battu 2-1 après prolongation les Penguins.

Le goal de la victoire a été inscrit après cinq minutes de jeu dans le temps supplémentaire, lorsque Bobby Ryan, parti seul au but, a impeccablement trompé Marc-André Fleury d'un tir en «backhand». No 2 de la draft 2005 derrière un certain Sidney Crosby, Bobby Ryan s'est également illustré samedi soir en offrant le 1-0 à Jean-Gabriel Pageau.

Grande intensité

L'autre homme clef des Senators a été le gardien Craig Anderson, qui a fait le malheur de Pittsburgh avec ses 28 arrêts. Des Penguins qui, une nouvelle fois, ont laissé Mark Streit en tribune.

Vainqueur d'une série d'une grande intensité au tour précédent face à Washington (4-3), Pittsburgh a besoin de se reprendre rapidement. Les tenants du titre évolueront à nouveau à domicile pour l'acte II de cette finale, programmée lundi. (si/nxp)