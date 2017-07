Paul Savary revient à Ge/Servette. Dans la peau d’un coach assistant!

Son accent ne peut pas trahir ses sentiments, son amour pour ce club qui l’a fait tant vibrer. Grenat un jour, Grenat toujours! A l’instar de Jonathan Mercier, qui n’a connu qu’un maillot dans sa vie, Paul Savary a longtemps cru qu’il finirait sa carrière à Genève, qu’il ne partirait jamais, lui non plus, des Vernets. Ancien junior des Aigles, le No 41 avait également vécu la promotion en LNA (en 2002) et deux finales de play-off (2008 et 2010). Que de beaux souvenirs avec ce maillot qui lui collait si bien à la peau. Comme Chris Rivera d’ailleurs, avant qu’il ne soit envoyé à Fribourg…

Ah, ces blessures…

Mais dans ce milieu professionnel, on ne peut jamais jurer de rien ni tirer des plans sur la comète. «Si je n’avais pas été autant blessé, peut-être bien que j’aurais pu rester et réussir une autre carrière», remarque-t-il devant un expresso, conscient que ses deux opérations aux hanches ont modifié la donne, son destin. S’il a finalement été contraint de s’exiler durant quatre ans à Lausanne puis quelques mois à Martigny pour retrouver du temps de jeu et du plaisir, le Genevois (34 ans aujourd’hui) n’a jamais vraiment quitté sa ville, restée pour toujours dans un coin de son cœur, même s’il a toujours tout donné pour ses nouvelles couleurs, y compris en LNB.

Fin en queue de poisson

Après une saison qui s’est terminée, ce printemps, en queue de poisson en Valais (les Red Ice ont fait faillite), il ne s’attendait pas à cet épilogue. «C’est dommage car je restais pourtant sur de bons matches, mais au niveau du management d’un club, j’ai pris une bonne leçon, je sais ce qu’il ne faut pas faire!»

Revoilà donc «Paulo-la-gouaille» de retour au bord du Jet d’eau. Mais pas avec la première équipe – il n’y a toujours pas de place pour lui dans le contingent de Craig Woodcroft. Or s’il n’a pas encore perdu l’espoir de sortir de sa réserve et signer un contrat en LNA, le hockeyeur va s’octroyer une parenthèse après dix-huit ans de carrière au plus haut niveau. «En attendant, je travaille depuis trois semaines avec mon père, qui a une entreprise de génie civil, explique l’artiste, content d’apprendre de nouvelles choses. J’ai chaque jour des petites missions à réaliser sur des routes, c’est sympa de le faire avec son papa, même s’il est assez dur. Cela pourrait être une reconversion.»

Un nouveau départ?

Mais Paul Savary, qui veut garder la forme, va tout de même reprendre le chemin des Vernets en s’asseyant bénévolement sur le banc, avec la seconde garniture du GSHC, en première ligue, dans le rôle d’entraîneur assistant.

«C’est Michal Grosek, qui sera l’entraîneur, qui m’a contacté, explique Paul Savary. J’avais joué avec lui à l’époque, de 2004 à 2006. Au début, il voulait que je donne un coup de main sur la glace, mais cela ne m’intéressait pas trop. A moins qu’il y ait des blessés. En revanche, je lui ai répondu que je n’étais pas contre de l’épauler, j’aime bien apprendre de nouvelles choses. C’est une belle opportunité de revenir au club pour une belle aventure collective. Et j’ai toujours apprécié la personnalité de Grosek. Avec son physique, il impose le respect, moi je suis plus discret. Je pense que nous serons assez complémentaires.» Alors qu’il va pouvoir diriger son frère cadet, Jean, qui figure parmi les 28 joueurs du contingent, Paul va aussi devenir papa en octobre: sa femme Edith-Flore va accoucher d’une fille. Là aussi, c’est aussi une première, un nouveau départ…

Une belle surprise…

C’est déjà une belle surprise! Des Winnipeg Jets aux Boston Bruins en passant par les Buffalo Sabres, les Chicago Blackhawks et les New-York Rangers: Michal Grosek, c’est plus de 570 matches en NHL, une grosse carrière avec, au milieu, une escale à Genève, de 2004 à 2006. Agé aujourd’hui de 42 ans, l’ex-attaquant, qui dirige un centre d’entraînement à la Praille, va pouvoir transmettre son expérience à cette deuxième équipe des Grenat. Avec, donc, à ses côtés un Paul Savary qui vaut, lui, plus de 600 matches en LNA. «Ils vont nous donner leur temps et leur savoir et ce gratuitement, c’est magnifique, se réjouit Alain Reymond, vice-président de Genève-Servette Association, qui n’a rien à voir avec le club de LNA ou Ge/Servette Futur. Chez nous, que ce soit le staff ou les joueurs, personne n’est payé. Ce ne serait donc pas raisonnable de monter en LNB. On navigue un peu à vue avec des petits sponsors prêts à nous aider. Un jeune qui n’a pas trouvé de contrat en LNA peut continuer d’évoluer avec un maillot grenat dans une ligue de bon niveau», renchérit l’ancien joueur. Et, cerise sur le gâteau, Ge/Servette II affrontera les Ticino Rockets (LNB) le 19 septembre aux Vernets dans le cadre du premier tour de la Coupe de Suisse. L’occasion d’attirer du monde et, qui sait, une surprise est vite arrivée… C.MA. (24 heures)