Pittsburgh égalise à 1-1 face à Ottawa

Pittsburgh a égalisé à 1-1 dans la finale de la Conférence est de NHL qui l'oppose à Ottawa. Les Penguins se sont imposés 1-0 lundi en Pennsylvanie.

Le champion en titre a forcé la décision sur une réussite de Phil Kessel à 6'55'' de la fin du temps réglementaire. «Muet» lors de ses trois matches précédents, l'attaquant américain a inscrit son 6e but dans ces play-off, son 14e point au total, sur une passe d'Evgeni Malkin.

Le portier des Penguins Marc-André Fleury s'est fait l'auteur de 23 arrêts pour obtenir son deuxième blanchissage dans ses trois dernières sorties. Le portier canadien avait déjà réalisé un «shutout» lors de l'acte VII de la demi-finale de Conférence remportée face à Washington. Son vis-à-vis Craig Anderson a été crédité quant à lui de 28 parades.

Le but de Phil Kessel est venu concrétiser une très longue période de domination des Penguins, qui ont signé les huit premiers tirs cadrés du troisième tiers après en avoir réussi 12 contre 6 pour leurs adversaires dans la deuxième période. Les Senators du coach Guy Boucher (ex CP Berne) ont en fait été crédités de leur premier tir cadré du troisième tiers alors qu'il restait 4'54'' à jouer!

Mark Streit était une nouvelle fois surnuméraire dans le camp des Penguins. Le Bernois pourrait toutefois obtenir sa chance mercredi pour le match no 3 à Ottawa: le défenseur des Pens Justin Schultz s'est en effet blessé lundi au cours du premier tiers et n'est plus réapparu sur la glace. Pittsburgh a ainsi tourné à cinq défenseurs pendant plus de deux tiers, et à onze attaquants puisque Bryan Rust est lui aussi sorti sur blessure au cours de la première période. (ats/nxp)