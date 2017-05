«Réussir un bon Mondial nous donnerait confiance pour les JO»

Jonas Hiller et l’équipe de Suisse ont un point en commun à Paris. Aucun des deux n’a réussi l’entame parfaite espérée, mais tous deux ont encore le temps de récupérer une place de titulaire pour le gardien appenzellois puis d’arracher, ensemble, une place en quart de finale. Pour cela, il va falloir marquer des points contre le Canada, samedi, puis la Finlande, dimanche. Double objectif que Hiller se sent prêt à relever.

Jonas Hiller, jouerez-vous ce soir contre le Canada?

(Il sourit.) Je connais la réponse, mais je n’ai pas le droit de la communiquer. La seule chose que je peux dire, c’est que je serai sur la glace pour l’un des deux matches.

Etes-vous déçu de ne pas avoir été aligné lors des trois derniers matches?

Je suis un compétiteur et j’aimerais toujours jouer. Mais Genoni a été bon et l’équipe a gagné deux fois. La frustration passe mieux.

Avez-vous l’impression d’avoir été le bouc émissaire de ce point bêtement perdu d’entrée contre la Slovénie?

Comme l’équipe, je n’ai pas été à mon meilleur niveau ce jour-là. Et je n’ai pas eu beaucoup de chance non plus sur deux buts évitables. Ce genre de choses arrive parfois; malheureusement, cela m’est arrivé lors d’un match d’ouverture à un Championnat du monde. Avec l’âge, j’arrive mieux à tirer un trait sur ce type de mésaventures.

Lors de la préparation, vous sembliez en grande forme…

C’est ça le plus rageant: je me sens superbien et je ne joue pas. Mais je suis heureux d’être ici car la concurrence est relevée. Ma présence prouve que j’ai fait une très bonne saison avec Bienne, confirmée en préparation.

Comment jugez-vous les prestations de la Suisse?

Il n’est jamais facile de commencer un tournoi contre des équipes qui sont, sur le papier, un peu inférieures. Tout le monde attend de nous qu’on gagne alors que nous sommes conscients, et les résultats le prouvent, que notre marge est étroite. Et pas seulement la nôtre. Même les meilleures équipes du groupe connaissent des difficultés.

Contre la Norvège et la Biélorussie, nous avons été très constants et la victoire est venue nous récompenser. Face à la France, l’équipe a connu des hauts et des bas. Ajoutez-y un peu de malchance et on perd aux tirs au but. C’est la dure réalité du hockey d’aujourd’hui.

Ainsi, la Suisse doit faire des points face aux meilleurs…

Nous avons déjà prouvé en être capables. Mais nous aurons cette fois la pression du résultat. Comme la Finlande, par exemple, qui n’a pas particulièrement brillé jusque-là. Mais nous ne serons plus obligés de prendre le jeu à notre compte. On pourra attendre une erreur adverse et essayer d’en profiter.

Face à la France, même ce Canada qui paraissait intouchable a connu des soucis jeudi…

Dans une série de sept matches, une équipe comme la France n’aurait aucune chance. Mais sur une seule rencontre, tout peut arriver. Il suffit que le gardien soit dans un grand soir, puis d’avoir un brin de réussite pour parfois réaliser un exploit. Mais, à mes yeux, le Canada reste le grandissime favori de ce Mondial.

La lutte pour aller en quarts s’annonce passionnante, non?

Oui et c’est parfait pour l’intérêt de ce tournoi. Cinq équipes peuvent encore espérer accompagner le Canada et tout risque donc de se jouer à l’occasion de la dernière journée. Avec une bonne chance pour nous d’y arriver.

Aux JO, la Suisse aura le même visage qu’à Paris…

A part Denis (Malgin), ce sera effectivement à peu près les mêmes joueurs en Corée. Réussir un bon Mondial nous donnerait confiance pour les JO. Et, contrairement aux grandes nations, nous aurons un groupe de joueurs qui se connaissent bien et ont l’habitude d’évoluer ensemble. Cela dit, j’espère que les joueurs de NHL pourront se rendre aux Jeux, même si je n’y crois plus trop.

En 2011, à Anaheim, vous avez eu une grosse commotion qui vous a longtemps laissé sur le flanc. Sans cet accident, votre carrière en NHL aurait-elle pu être différente?

Je l’ignore. La seule chose dont je suis certain, c’est que je jouais alors le meilleur hockey de ma carrière. Ensuite, il m’a fallu pas mal de temps pour retrouver mon meilleur niveau, mais je crois y être parvenu, même si la constance n’était plus la même. Comme gardien, il faut avoir un peu de chance pour réussir une belle carrière. J’en ai souvent eu.

La première fois peut-être avec cette aide involontaire de Riccardo Fuhrer au LHC. Il ne vous considérait pas comme un gardien de LNA…

(Il se marre.) Oui, je me souviens. Mais j’en ai encore eu tout de suite après, avec Davos. Lars Weibel avait été engagé mais, en raison de problèmes financiers, les dirigeants avaient dû rompre son contrat. Et j’en ai profité. (24 heures)