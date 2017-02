Sidney Crosby passe le barrière des 1000 points

Face aux Jets, son but et ses deux assists lui ont permis de comptabiliser ses 1000e, 1001e et 1002e points (369 buts/633 assists). Le double MVP et vainqueur de la Coupe Stanley est le 86e joueur de l'histoire à franchir ce cap des 1000 points. Il l'a fait au terme de son 757e match. Seuls onze joueurs, tous à la retraite aujourd'hui, avaient été plus «précoces».

La nuit magique de Sidney Crosby a éclipsé les autres faits majeurs de la soirée. Comme la nouvelle victoire de Minnesota. Le Wild s'est imposé 3-1 à domicile devant Dallas pour consolider sa place de leader de la Conférence Ouest. Crédité d'un bilan de... -1, Nino Niederreiter a écopé d'une pénalité de 5 minutes en fin de match pour avoir mis au sol Patrick Sharp.

Les deux autres Suisses en lice jeudi soir ont connu la défaite. Luca Sbisa et Vancouver se sont inclinés 4-3 à Saint-Louis. Quant à Mark Streit et Philadelphia, ils ont été battus 6-3 à Edmonton. (ats/nxp)