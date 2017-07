Un Valaisan s'illustre au camp des Blackhawks

Praplan with a nice steal and snipe #Blackhawks pic.twitter.com/T8Ornesydq — Blackhawk Up (@Blackhawk_Up) 21 juillet 2017

L'attaquant des Kloten Flyers a-t-il marqué des points auprès de l'organisation de l'Illinois? C'est fort possible. Dans un match entre les espoirs du club, le Valaisan a subtilisé la rondelle au très observé Alex DeBrincat avant de filer au but et de déjouer le gardien d'un joli tir des poignets.

Qu'il soit retenu ou pas par les Blackhawks pour le camp en septembre ne change rien aux progrès effectués par l'attaquant valaisan de 23 ans. Brillant avec l'équipe de Suisse lors du dernier Championnat du monde à Paris (7 points en 8 matches dont 4 buts), Vincent Praplan semble avoir franchi un palier. Ce ne devrait pas être suffisant pour s'imposer à Chicago la saison prochaine car les places sur les deux premiers trios sont extrêmement chères, mais le Valaisan pourrait se voir proposer un contrat en AHL. (si/nxp)