Un but, un assist et une étoile pour El Nino

Malgré un but et un assist d'un Nino Niederreiter étincelant, Minnesota s'est incliné 3-2 à Dallas, en NHL. Les Stars ont forcé la décision dans la prolongation sur une réussite de Jamie Benn.

Le point ramené par le Wild du Texas doit beaucoup à Nino Niederreiter. Le Grison a tout d'abord inscrit son cinquième but de la saison pour égaliser à 1-1 lors d'un jeu de puissance. Il a, ensuite, délivré son cinquième assist de la saison pour le 2-2 d'Erik Haula. El Nino a obtenu la deuxième étoile pour cette performance de choix.

Josi passeur et sonné

A Nashville, Roman Josi et Yannick Weber ont, pour leur part, connu les délices de la victoire. Grâce à un doublé de P.K. Subban, les Predators ont battu Tampa Bay 3-1. Josi a signé sa septième passe décisive de la saison pour un neuvième point. Il a été crédité d'un bilan de 1 pour un temps de jeu de 23'22''. Un temps de jeu qui aurait pu être encore plus conséquent s'il n'avait pas dû quitter la glace à six minutes de la sirène après une charge délivrée par J.T. Brown. Le Bernois s'est toutefois montré rassurant dans le vestiaire. «Tout est o.k.», lâchait-il.

Aligné durant 11'58'', Yannick Weber présente, pour sa part, un bilan neutre. (ats/nxp)