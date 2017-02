Une défaite plus embêtante que douloureuse pour le LHC

Le LHC et Ge-Servette ont fêté, mardi soir, la Saint-Valentin à leur manière. Comme une succession d’embrassades amicales et complices aurait pu être mal interprétée, les joueurs des deux équipes lui ont préféré une belle série de cadeaux. Heureusement d’ailleurs, car sans ces erreurs, ce 5e derby lémanique de la saison, d’un niveau technique très médiocre, aurait été d’un ennui mortel.

Cette soirée réservée aux amoureux en tout genre a commencé par un cadeau… du destin. Sur un tir mal cadré de Spaling, une malencontreuse déviation de Junland détournait le puck dans la lucarne gauche de Huet (4e). Désolé pour son vis-à-vis, Robert Mayer s’empressait alors de remettre les deux équipes à égalité en laissant filer un tir aussi lointain qu’anodin de Walsky (6e).

Touchée par cette attention du gardien genevois, la défense lausannoise laissait ensuite Jacquemet tout seul face à Huet. Une liberté inattendue dont profitait pleinement le défenseur en envoyant le puck entre les jambières de l’ultime rempart lausannois. Désireux de soigner son hôte, Alain Miéville offrait ensuite la rondelle à Gerbe alors que ses équipiers partaient en contre. Un nouveau cadeau que le Canadien, bien éduqué, ne refusait pas. Grâce aussi, à un Cristobal Huet guère inspiré sur un tir qui ne semblait pas irrésistible (16e).

Mauvaises passes en quantité industrielle

Si la suite était un peu moins conviviale, la série d’offrandes se poursuivait toutefois. Sous la forme de mauvaises passes en quantité industrielle, de pucks perdus et d’occasions galvaudées. Mais il était dit qu’au petit jeu du plus généreux, le LHC allait finalement se montrer nettement supérieur à son adversaire. Alors que l’on jouait la dernière seconde du tiers médian, Danielsson se faisait l’auteur d’une faute inutile qui l’obligeait à entamer la dernière période sur le banc. Une occasion de prendre ses distances que Ge-Servette ne laissait pas passer. Et alors que le LHC tentait laborieusement de refaire son handicap, Genazzi tergiversait maladroitement dans son slot avant de se faire subtiliser un puck qui terminait ensuite au fond du filet de Huet. Pour sceller la 6e défaite de son équipe lors de ses sept derniers matches…

Si le LHC peut aborder sa double confrontation du week-end - réception de Zoug vendredi et déplacement à Genève le lendemain - sans autre préoccupation que celle de retrouver ses bonnes sensations, il le doit principalement à l’étonnante défaite concédée par Davos sur sa glace contre Kloten. Avec huit longueurs d’avance sur les Grisons et Ge-Servette, les Lions bénéficient en effet encore d’une certaine marge sur leurs plus proches poursuivants. Une situation favorable qui pourrait toutefois très vite se détériorer s’ils devaient concéder deux nouvelles défaites... (24 heures)