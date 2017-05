le Tour d’Italie se la joue comme le football en Panini

«J’ai Quintana à double. Qui me donne Pinot en échange?» Les discussions autour de l’album Panini du Giro ont alimenté les longues heures d’étapes en Sardaigne en ce début de Giro. Le kilométrage des deux premières a dépassé les 200 km et favorisé les échanges dans les bus d’équipe. Sur le thème de: «J’ai! J’ai pas!» L'épidémie est contagieuse.

Ce 100e Giro revisite le passé, suscite des idées et l’esprit entrepreneurial (Comment a-t-on pu imaginer un prix pour le meilleur descendeur?). Pour donner à l’événement, la place particulière qui lui revient, un flambant neuf album Panini, des célèbres éditions de Modène, a donc été consacré au peloton du Tour d’Italie. Les stickers les plus prisés sont ceux des favoris: le Colombien Nairo Quintana et l’Italien Vincenzo Nibali, le tenant du titre.

L’attention des collectionneurs est aussi retenue par la figurine de Michele Scarponi, décédé à 37 ans à l’entraînement le 22 avril, des suites d’un accident de la circulation. «Scarponi sera avec moi durant ce Giro», lâchait Nibali, des trémolos dans la voix, en préambule à la compétition. «Sa place dans cet album sera une occasion de lui rendre un hommage.» L’équipe Astana, elle, n’a pas remplacé numériquement Scarponi (ndlr: onze Giro au compteur et vainqueur en 2011 suite au déclassement de Contador). Elle évolue à 8 coureurs au lieu de 9.

Les vignettes de Stefano Pirazzi et de Nicola Ruffoni (388 au total) captent églament l’intérêt des férus de cyclisme version Panini. Les deux coureurs de Bardiani - CSF ont fait l’objet d’un contrôle positif aux hormones de croissance, rendu public la veille du départ, le 4 mai. Fort de 64 pages, l’album comprend encore 22 cartes spéciales. Le 10 janvier, l’annonce d’un Mondial de foot à 48 avait provoqué ironie et scepticisme sur la Toile et les réseaux sociaux. «L’album Panini sera vendu directement avec sa valise à roulettes», tweetait David Lemos, journaliste à la RTS.

Il faudrait peut-être imaginer un coffre-fort incorporé. Le 30 mars, un album Panini 1970, dédicacé par Pelé en personne, s’est vendu 12 000 euros aux enchères. Alors collez, collectionnez et ne jetez rien. On ne sait jamais. La fièvre des Panini ne connaît pas de frontières sportives mais des retombées… financières.