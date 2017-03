Berne et le LHC honorés par leurs pairs

Le champion a fait une saison de champion. Il aborde les play-off en candidat No 1 à sa succession. Berne, c’est la puissance. Financière et populaire. Les Ours ont survolé la saison régulière, terminant à la première place avec la bagatelle de 109 points. «Ils seront très durs à battre, témoigne Daniel Vukovic, défenseur de Genève-Servette. Je ne les vois pas craquer. Tu ne fais pas une saison comme ça par hasard.» Ce n’est pas non plus un hasard si les joueurs du placide Kari Jalonen récoltent les honneurs de leurs pairs.

Comme à chaque fin de saison régulière, La Tribune de Genève, 24 heures, le Tages-Anzeiger et le Bund s’associent pour un sondage qui donne une vraie légitimité aux heureux élus. Ce sont les douze capitaines et les douze entraîneurs de LNA qui désignent les acteurs majeurs de la saison régulière. Les Awards 2016-2017 ont donc livré un verdict somme toute assez logique. L’Ours décroche la récompense la plus convoitée, celle du MVP, grâce à l’artiste Mark Arcobello. L’Américain est également désigné meilleur attaquant et figure dans le All-Star Team. Son coéquipier Leonardo Genoni, lui, est élu largement meilleur gardien de l’exercice.

Espoirs les plus fous

Juste derrière Berne, c’est le Lausanne HC qui récolte lui aussi les fruits d’un parcours assez incroyable. Transformés par leur entraîneur canadien Dan Ratushny, les Lions de Malley ont fait naître les espoirs les plus fous, avant qu’une fin de saison en pente douce (9 défaites lors de 11 derniers matches) ne vienne quelque peu tempérer l’enthousiasme portant le club vaudois. Reste que l’inespérée 4e place décrochée par le LHC est saluée par le titre d’entraîneur de l’année qui va à Dan Ratushny ainsi que par l’Award du meilleur défenseur du championnat décerné au colosse Jonas Junland.

«Cette récompense me touche énormément, lâche le coach lausannois avec une vraie émotion. Même si je l’avais déjà reçue en Allemagne en 2012 (ndlr: il avait emmené le modeste club de Straubing jusqu’en demi-finale des play-off), j’en suis à la fois très heureux et fier. Ma première réaction est bien sûr d’y associer mes joueurs. Sans l’énorme investissement qu’ils ont tous consenti depuis l’été dernier, jamais je n’aurais eu ce prix. Quant à celui qui a été décerné à Jonas Junland, il ne m’étonne pas le moins du monde. C’est le genre de défenseur complet dont rêvent tous les coaches. Sur la glace, il sait tout faire. Il est également très précieux dans toutes les situations spéciales où son rôle de leader est presque indispensable.»

A noter que du côté de Genève, seul Romain Loeffel est cité. Les Aigles paient une saison très moyenne ainsi que la montée en puissance tardive de leurs étrangers.

(24 heures)