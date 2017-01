«Ces Mondiaux resteront gravés dans ma mémoire»

Lors du week-end 100% zurichois qui attend le LHC, Dan Ratushny pourra compter avec un atout supplémentaire. Absent depuis le 12 décembre dernier, Loïc In-Albon a retrouvé ses coéquipiers hier matin.

Durant le mois passé loin de Malley, celui qui est l’une des belles découvertes lausannoises de la saison a pu vivre une expérience inoubliable au Canada avec la sélection suisse M20. «Pour être sincère, au moment d’embarquer dans l’avion, vendredi passé, je n’avais pas trop envie de rentrer, sourit Loïc In-Albon. Même s’ils ne se sont pas terminés comme on l’espérait (ndlr: défaite 3-2 en quart de finale contre les Etats-Unis, futurs lauréats), ces Mondiaux resteront à jamais gravés dans ma mémoire.»

«Nous ne sommes pas passés loin de l’exploit contre des Américains qui, il faut le reconnaître, n’ont pas livré leur meilleur match contre nous»

Cette fin abrupte laisse quelques petits regrets à Loïc In-Albon. «Nous ne sommes pas passés loin de l’exploit contre des Américains qui, il faut le reconnaître, n’ont pas livré leur meilleur match contre nous. Mais plus que cette rencontre, c’est plutôt notre défaite contre une Finlande déjà hors course lors de la dernière journée de poule qui laisse un peu d’amertume. Pas trop concentrés après notre qualification obtenue la veille contre le Danemark au terme de l’une de nos prestations les plus abouties, nous avons laissé filer une belle opportunité d’affronter en quarts un adversaire un peu moins coté.»

Cette déception ne ternit en rien le souvenir d’une magnifique aventure humaine et sportive. «La vie en groupe a très bien fonctionné durant ces plus de trois semaines, souligne l’attaquant du LHC. Sur la glace comme en dehors, nous étions tous très soudés et solidaires même si, c’est vrai, nous avons passé beaucoup de temps ensemble entre les trois seuls Romands de la sélection.»

Une belle complicité

Avec le Genevois Damien Riat et le Fribourgeois Nathan Marchon, la complicité s’est encore renforcée au fil des jours. «Pour fêter Noël comme il se doit, nous avons fait les magasins l’après-midi pour nous présenter en tenue «classe» devant nos potes, se marre In-Albon. Quant à la soirée du Nouvel-An, nous l’avons passée tous ensemble dans un resto sympa. Ces Mondiaux se sont donc parfaitement déroulés de bout en bout et cette expérience est aujourd’hui la plus belle que j’ai vécue. Plus enthousiasmante peut-être encore que le tournoi des Pee-Wee que j’avais aussi eu la chance de connaître il y a quelques années.»

«Je ne m’attendais pas du tout à avoir autant de temps de jeu et de responsabilités»

Souvent aligné au sein de la première triplette au côté de Nico Hischier, Loïc In-Albon s’est de surcroît distingué sur la glace (trois points, dont un but, en cinq matches). «Je ne m’attendais pas du tout à avoir autant de temps de jeu et de responsabilités, admet l’ailier. Mais comme les choses se sont bien déroulées dès les matches de préparation, le coach n’a pas trop changé son alignement.» Présent à Montréal, Yves Sarault, le coach des Elites du LHC, a été un observateur attentif des prestations de Loïc In-Albon. «On s’appelait souvent et il me donnait son avis de technicien, apprécie le jeune talent. Et de précieux conseils aussi. Mais ce qui m’a le plus touché, ce sont peut-être les contacts que j’ai eus là-bas avec Derek Cormier (ndlr: ex-HC Sierre), mon idole de jeunesse. Pouvoir échanger avec lui a été un vrai plaisir.»

Se frotter, avec succès, à ceux qui sont, pour quelques-uns, les futures stars du hockey mondial a montré aux jeunes Suisses que leur niveau de jeu n’était pas si éloigné des meilleurs. «En battant les Tchèques et les Danois, puis en tenant tête aux Suédois et aux Américains nous avons certainement accumulé un peu de confiance supplémentaire, conclut le Valaisan. Mais pour créer l’exploit, je crois qu’il aurait aussi fallu que l’on ne surestime pas les Etats-Unis, comme nous l’avons inconsciemment fait dans un premier temps. Quant aux joueurs qui m’ont le plus marqué, je citerai sans hésiter, avec Nico Hischier bien sûr, les Canadiens Mathieu Barzal et Thomas Calbot.» (24 heures)