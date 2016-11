Comment Froidevaux est devenu une valeur sûre

La majorité des joueurs est déjà au vestiaire mais, comme d’habitude, Etienne Froidevaux est toujours sur la glace. Une bonne quinzaine de minutes après la fin de l’entraînement matinal, l’attaquant lausannois parfait ses gammes en compagnie des jeunes (Kneubuehler, In-Albon) et sous la houlette du coach assistant, Yves Sarault.

La veille, le No 40 du LHC a inscrit sa neuvième réussite de la saison, confirmant ainsi son statut de valeur sûre. Depuis le 30 septembre, les Lions alternent le chaud et le froid (18 points en 15 journées), mais Froidevaux, lui, impressionne par sa faculté à être régulièrement décisif (8 réalisations au cours de 8 matches différents). En prenant en compte le dernier mois et demi uniquement, on constate même que 17% des buts vaudois portent la signature du centre de 27 ans.

Dix-neuf points lors de sa première saison à Lausanne, 23 durant la suivante, 28 au cours de l’exercice 2015-2016 et 16, déjà, après 23 parties de l’actuel championnat. Froidevaux monte en puissance année après année. «Ça ne me surprend pas, glisse Yves Sarault. Et c’est avant tout le fruit d’un investissement personnel quotidien, sur la glace comme en dehors. Etienne est toujours parmi les premiers à arriver à l’entraînement et l’un des derniers à s’en aller. Il a une éthique de travail irréprochable, exemplaire.»

Froidevaux ne néglige aucun détail dans sa préparation. D’un point de vue technique, tout d’abord. «Je répète les gestes justes tout en me mettant en condition de match: sous pression, en essayant d’être le plus rapide possible dans l’exécution des mouvements. L’idée est d’en faire des automatismes, reproductibles avec aisance et confiance lorsqu’une situation du même genre intervient en match, explique-t-il. J’adore bosser ça en extra, quand la glace est libre. Et puis, on a la chance de pouvoir compter sur quelqu’un comme Yves Sarault dans ces moments, alors autant en profiter! Il nous transmet son expérience et nous montre de petites choses susceptibles de nous rendre meilleurs.»

Les influences bernoises

L’attaquant lausannois se prépare également sur le plan mental. «Le plus important, c’est de savoir que tu es en mesure de marquer lorsqu’une occasion se présente, raconte-t-il. Mais ça ne vient pas par magie sur le coup; ça se travaille en amont. Cet après-midi (ndlr: hier), je prendrai par exemple deux minutes durant lesquelles j’imaginerai comment je pourrais marquer à Langnau (ndlr: ce soir, en quart de finale de la Coupe de Suisse).»

Son souci du détail, il le tient de son club formateur: le CP Berne. «Là-bas, j’ai appris à me battre pour avoir une place dans l’élite. J’ai vu ce qu’il fallait faire pour obtenir un rôle. Dans ce sens, des bosseurs tels que Martin Plüss et Ivo Rüthemann ont eu beaucoup d’influence sur moi.»

La conséquence est des plus positives. Etienne Froidevaux enchaîne les sorties convaincantes avec constance. «Je cherche les zones où je suis à même d’être dangereux. Je vais davantage devant le slot qu’avant, conclut-il. Quand j’avais 18 ans, ce qui m’intéressait, c’était d’inscrire de jolis buts. Aujourd’hui, je m’en fous, je prends tout ce qui vient, même un tir raté qui finit au fond comme dimanche face à Bienne. A ce propos, c’est aussi une question de réussite, de chance.» Pourvu que ça dure. (24 heures)