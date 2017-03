Corvi crucifie le LHC

Une prestation collective nettement supérieure à ce qu’il avait proposé ces dernières semaines n’a malheureusement pas suffi au LHC pour prendre les devants dans ce quart de finale qui l’oppose à Davos. Une défaite qui lui coûte de surcroît cet avantage de la glace pour lequel il avait bataillé durant plus de cinq mois.

Inutile d’ajouter que cette cruelle défaite fait très mal. D’autant plus que les Lions semblaient avoir pris une belle option sur ce premier point après vingt minutes initiales qui avaient presque tourné à la démonstration. Face, il est vrai, à des Grisons particulièrement amorphes et peu inspirés, le LHC avait su concrétiser par trois fois son étonnante supériorité.

Grâce à un doublé signé Yannick Herren puis à une réussite de Nicklas Danielsson en double supériorité numérique, les Lausannois rejoignaient en effet le vestiaire avec une avance qui aurait dû être rédhibitoire. Elle l’aurait d’ailleurs peut-être été face à un autre adversaire que ce Davos revigoré par le sermon probablement musclé d’Arno Del Curto durant la première pause. Une redoutable équipe que ce lourd handicap sur glace adverse ne semblait d’ailleurs pas perturber plus que cela à l’appel du tiers médian.

Davos: la force tranquille

En confiance et sûr de sa force grâce à deux derniers mois très positifs, le champion de Suisse 2015 a su peu à peu prendre le jeu à son compte pour commencer à titiller un Cristobal Huet presque condamné au chômage technique jusque-là. Un réveil qu’une pénalité offensive évitable de Déruns allait vite matérialiser suite à un magnifique tir de Marc Wieser (23e). Confortés par cette précieuse réduction du score, les Davosiens prenaient inexorablement le dessus sur des Lausannois qui avaient pourtant l’immense mérite de continuer à porter aussi souvent qu’ils le pouvaient le danger devant Gilles Senn.

Mais, malheureusement pour eux, le jeune et inexpérimenté gardien grison - sans reproche sur les trois réussites lausannoises - prouvait qu’il avait non seulement beaucoup de talent mais aussi des nerfs d’acier. Sollicité par Froidevaux, Pesonen, Herren et Schelling, le Haut-Valaisan s’interposait à chaque fois avec autant de calme que de brio dans une rencontre spectaculaire, haletante et de toute beauté soixante minutes durant.

Ballotté mais plutôt solide devant Huet, le LHC tenait donc le choc. Jusqu’à ce qu’une perte de puck de Trutmann dans sa zone défensive ouvre le chemin du but à Dino Wieser. Qui imitait son frère en trompant Huet sur son premier poteau (39e).

Quand la poisse s’en mêle…

Un but qui relançait totalement le suspense et, bien entendu, les actions grisonnes. Mais, comble de malchance, c’était ensuite un vrai coup du sort qui allait remettre les choses à plat. Alors que le LHC évoluait en supériorité numérique, Junland et Danielsson s’emmêlaient les patins avec Forster devant un Cristobal Huet qui voyait le puck filer vers Ambühl, seul au 2e poteau. Malgré un angle fermé, le top scorer grison pouvait égaliser dans un silence de cathédrale.

En souffrance et portés par leur public, les Lausannois pliaient mais ne rompaient pas. Courageux, ils réussissaient même à lancer quelques contres qui se brisaient tous sur le mur nommé Gilles Senn. Mais chacun se rendait bien compte qu’il faudrait désormais un exploit personnel ou une grossière erreur adverse pour empêcher Davos de prendre ce premier point. Et c’était donc presque logiquement qu’Enzo Corvi offrait d’un superbe tir la victoire aux Grisons à 144 secondes d’une prolongation que les Lions auraient mérité de disputer.

La suite s’annonce donc très compliquée pour le LHC. Mais s’il montre le même allant que samedi, et qu’il réduit surtout encore un peu ces petites erreurs qui ne pardonnent pas face à une telle opposition, il ne lui est pas impossible d’espérer s’en aller s’imposer sur glace davosienne. Dès mardi où il sera attendu avec, probablement, un plus grand respect encore par un HC Davos qui ne s’attendait peut-être pas à vivre une soirée aussi agitée.

LHC - Davos 3-5 (3-0 0-2 0-3)

Malley. 7600 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Mollard et Vinnerborg.

Buts: 7e Herren (Froidevaux) 1-0, 9e Herren (Froidevaux) 2-0, 17e Danielsson (Jeffrey, Ryser/5c3) 3-0, 23e M. Wieser (Corvi/5c4) 3-1, 39e D. Wieser 3-2, 44e Ambühl (Forster/4c5!) 3-3, 58e Corvi (Jörg) 3-4, 60e D. Wieser (5c6, cage vide) 3-5.

Lausanne: Huet; Junland, Borlat; Trutmann, Genazzi; Gobbi, Fischer; Lardi; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Herren, Froidevaux, Pesonen; Schelling, Miéville, Déruns; Antonietti, Kneubühler, Augsburger.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Rahimi, Jung; Ambühl, Ruutu, Kessler; M. Wieser, Lindgren, Kousal; Sciaroni, Corvi, D. Wieser; Simion, Wasler, Jörg.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne et 5x2’ contre Davos.

Notes: Lausanne sans Walsky (blessé), In-Albon (juniors Elite), Hovinen, Nodari, Ledin ni Savary (surnuméraires). Davos sans Egli ni Spylo (blessés). Temps-mort: Davos (9e), LHC (44e). (24 heures)