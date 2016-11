Coupe de Suisse: Le LHC à Kloten en demi-finale

Il y aura de la revanche dans l'air. Comme la saison passée, le Lausanne HC sera opposé à Kloten en demi-finale de la Coupe de Suisse. Vainqueurs à Malley en janvier dernier (4-3), les Vaudois défieront cette fois-ci les Aviateurs dans la banlieue zurichoise.

L'autre affiche des demi-finales (prévues les 4 et 5 janvier prochains) mettra aux prises Genève-Servette et Zoug aux Vernets. Et si le LHC et le GSHC se donnaient rendez-vous pour un derby lémanique en guise de finale? (24 heures)