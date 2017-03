Du Bois: «Ce Davos n’est en rien inférieur à celui de 2015»

Eliminé en demi-finale par Berne l’an passé, Davos part à la reconquête du titre qu’il avait conquis – un peu à la surprise générale – en avril 2015. Une aventure, toujours riche en émotions et en rebondissements, que Félicien Du Bois, l’un des piliers de la défense grisonne, aborde avec une saine ambition. Mais sans excès de confiance à en croire le Neuchâtelois, qui assure beaucoup se méfier d’un LHC qui l’a à la fois séduit et épaté tout au long de la saison régulière.

Félicien Du Bois, ces play-off semblent arriver au meilleur moment pour Davos.

Oui, depuis deux mois, on traverse une bonne période. Les choses ont pris un peu plus de temps que prévu pour se mettre en place mais là, l’équipe tourne bien, même s’il nous manque encore un peu de constance. Nous connaissons un peu trop de périodes creuses à mon goût.

Sans quelques points galvaudés, vous auriez même pu espérer arracher la 4e place, non?

C’est vrai que, sur la fin, nous avons égaré des points un peu stupidement, mais sur un championnat, tout finit par s’équilibrer. Donc pas de regrets, Davos a les points et le rang qu’il mérite. Et puis, au fil des saisons j’ai pu constater que l’avantage de la glace n’était pas si souvent déterminant.

Gagner à Malley n’est donc un si gros problème que ça?

Je ne dis pas cela mais, sauf erreur, nous avons réussi à nous y imposer au moins une fois depuis le retour du LHC en LNA. Ce n’est pas comme si le défi était de gagner sur une patinoire où nous venons d’essuyer une longue série de défaites.

Le LHC n’est-il pas l’adversaire idéal à ce stade de la compétition?

Pas forcément, même si j’admets que l’idée de le retrouver en play-off n’est pas pour me déplaire. Parce que le LHC est une équipe qui propose un hockey ouvert et de qualité. Je suis certain que cette série va être sympa à suivre et à jouer.

Reste que le LHC vient de perdre 9 de ses 11 derniers matches…

Je le sais mais il faut relativiser cette série négative même si elle ne doit pas être facile à vivre pour nos adversaires. Lausanne s’est trop vite retrouvé dans une situation à la fois rare et particulière. Savoir que, sauf catastrophe, on ne peut plus espérer atteindre la 3e place ni se faire rejoindre par les poursuivants n’est pas facile à gérer.

Est-il possible de se remobiliser rapidement pour les play-off?

Oui car tout change très vite en play-off. Je me souviens qu’avec Davos, il y a deux ans, nous avions connu deux derniers mois de saison régulière difficiles. Pour passer de la 2e à la 5e place en quelques semaines. Un petit doute s’était installé au sein du groupe. Mais une bonne victoire à Zoug (6-1) lors du 1er acte des quarts de finale l’avait vite balayé, pour parfaitement lancer l’équipe jusqu’au titre. On a d’ailleurs eu la confirmation toutes ces dernières années que beaucoup de choses incroyables peuvent survenir durant les séries. Avec les play-off, c’est une nouvelle saison qui commence. A tous les niveaux.

Davos a connu un parcours poussif jusqu’à Noël. Le départ de Genoni en était-il la raison principale?

Sans montrer du doigt nos deux jeunes et talentueux gardiens, je pense que oui. Devoir succéder à un «monstre» comme Genoni n’est déjà en soi pas simple, mais pour des jeunes sans expérience, ça devient vraiment compliqué. Reste que ces petits soucis initiaux ont eu un aspect positif sur une équipe qui a dû se remettre en question et changer un peu sa façon de défendre, trouver un nouvel équilibre. Mais l’essentiel du mérite d’avoir réussi à franchir un énorme palier depuis Noël revient à Gilles Senn. Avec la contribution de Marcel Kull (ndlr: l’entraîneur des gardiens), il a fait des progrès impressionnants. Et actuellement, croyez-moi, Senn est en grande forme!

Mais son inexpérience ne risque-t-elle pas de lui jouer des mauvais tours en play-off où la pression est plus forte?

Personne ne peut en être certain. Durant les séries, tout peut arriver. Je me souviens y avoir vu nombre de gardiens très expérimentés passer complètement à côté de leur sujet. Une mésaventure que peut connaître même un portier aussi fiable que Cristobal Huet. A nous d’aider Gilles Senn à traverser sans encombre les périodes délicates qu’il pourrait vivre.

L’équipe actuelle est-elle capable de rééditer l’exploit réussi il y a deux ans?

Absolument, car elle n’est en rien inférieure à celle de 2015! Maintenant pour y parvenir il est indispensable de trouver, de créer la bonne dynamique. Comme, par exemple, Berne a encore su très bien le faire l’an passé. Je ne dis pas que Davos va être champion mais le potentiel pour aller au bout existe.

Comment imaginez-vous ces duels face au LHC?

Je m’attends à une série à la fois serrée, tendue et spectaculaire. Comme à chaque fois d’ailleurs que j’ai affronté le LHC cette saison (ndlr: Du Bois était absent lors du 8-1 concédé à Malley). Je me répète peut-être, mais je me réjouis vraiment d’affronter les Lausannois. (24 heures)