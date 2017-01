Empoisonner la vie des gardiens, spécialité de Sven Ryser

Sur la liste des compteurs, pas de trace de Sven Ryser, lundi à Malley. L’homme est pourtant impliqué sur les trois réussites inscrites par le LHC face à Langnau; à sa façon, soit dans son rôle de prédilection qui, à force, lui vaudra peut-être le surnom de Slot Man. Devant la zone du gardien, l’attaquant a une nouvelle fois fait parler sa science du placement et son gabarit (1,92 m, 98 kg): en masquant Damiano Ciaccio sur les actions amenant les deux premiers buts lausannois puis en faisant le ménage pour Dustin Jeffrey sur le 3-2 décisif.

Empoisonner la vie des portiers, une véritable spécialité chez Ryser. «Pour un dernier rempart, c’est difficile de voir partir les tirs quand Sven est là, commente Dan Ratushny. Il est tellement grand et large! Tant mieux pour nous, car cet aspect du jeu est devenu fondamental dans le hockey moderne. Les équipes évoluent de manière toujours plus compacte, les espaces se font de plus en plus rares. Alors il faut shooter sur la cage. Et, pour se donner davantage de chances de faire trembler les filets, il faut gêner le gardien adverse, le déstabiliser.»

Savoir se montrer vif pour coller au fond les pucks qui traînent, aussi. Jusqu’ici cette saison, l’ailier de 26 ans comptabilise neuf buts. Et huit d’entre eux ont été marqués depuis le sommet du slot (4 sur rebond, 2 en déviation, 2 sur reprise).

«Je suis meilleur quand j’ai des bleus partout»

Comment Ryser s’y prend-il pour exceller dans sa zone favorite? «J’essaie de sentir où se situe le portier dans mon dos. L’objectif est de lui enlever les yeux, comme on dit, histoire de le forcer à se décaler d’un côté et ainsi ouvrir une ligne de tir de l’autre, explique-t-il. On le travaille beaucoup à l’entraînement et la répétition des phases de jeu créé une osmose dans l’interprétation des situations. Avec mes coéquipiers, on se comprend bien: ils savent où shooter selon la position que j’occupe, que ce soit pour tenter de scorer directement ou pour m’offrir des possibilités de déviation et de rebond.»

En power play comme sur le premier bloc vaudois, ça paie. «Nos adversaires commencent néanmoins à saisir ce qu’on cherche à faire, poursuit l’ex-ailier de Davos. J’ai désormais toujours quelqu’un qui me colle et essaie de me dégager du slot.» La difficulté supplémentaire ne dérange pas forcément le coach des Lions. «Si Sven attire des joueurs sur lui devant le gardien, ça nous procure plus d’espaces autour pour manœuvrer», glisse Dan Ratushny.

Devoir jouer des coudes est par ailleurs loin de déplaire au No 68 de Malley. «J’adore ce rôle, ces contacts, ces batailles. Ça correspond à mon caractère, à mon style de jeu physique. Je suis meilleur quand j’ai des bleus partout sur le corps», se marre-t-il.

Fore-checking et intensité

Des coups, Ryser n’en prend pas que devant la zone du gardien. Infatigable travailleur, l’attaquant est également un élément important du fore-checking voulu par l’entraîneur lausannois. «Le système intense et énergique qu’il prône est parfait pour moi. Il met en avant mes qualités, raconte celui qui a récemment prolongé son contrat de deux saisons au LHC. Et puis, mes atouts se complètent bien avec ceux de Jeffrey et de Danielsson au sein de notre trio offensif. Je vais dans les bandes, je gagne des pucks et eux font le jeu grâce à leur intelligence et leur technique supérieures à la moyenne.»

L’alchimie encore aperçue lundi à Malley face à Langnau n’a sans doute pas fini de faire parler d’elle. Bis repetita ce jeudi soir en demi-finale de la Coupe de Suisse sur la glace de Kloten? (24 heures)