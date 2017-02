Froidevaux: «Le moment de nous réveiller est arrivé»

Battu à six reprises lors de ses sept dernières sorties, le LHC traverse une passe compliquée. «Il ne faut pas se voiler la face, depuis un mois on ne joue pas bien, admet Etienne Froidevaux. Mais malgré cette série négative, je ne suis pas inquiet. Cela dit, le moment de nous réveiller est arrivé!»

Pour aborder ces play-off qui se rapprochent à grands pas sur un élan positif, une ou deux victoires seraient bienvenues. Et si possible dès ce week-end, même si la visite de Zoug à Malley, vendredi, et le déplacement à Genève, le lendemain, se profilent comme deux rendez-vous périlleux. «C’est vrai, continue l’attaquant, mais dans notre situation il est parfois préférable de rencontrer des adversaires de qualité. Pour inverser cette tendance, je ne vois qu’une solution: mettre davantage d’énergie encore sur la glace. Ce dont nous sommes tout à fait capables, nous l’avons d’ailleurs prouvé à maintes reprises cette saison. Il le faudra bien si nous voulons réussir de bons play-off.»

«Nous avons manqué de tranchant»

Le LHC aborde la double échéance du week-end sans Eric Walsky, blessé. «Malgré la défaite et les cinq buts concédés, notre prestation défensive a été bonne face à Ge-Servette, souligne Dan Ratushny. En revanche, nous avons par trop manqué de tranchant et d’agressivité devant pour bousculer une équipe aussi solide. C’est à ce niveau que j’aimerais voir mon groupe progresser. Mais si mes joueurs continuent de travailler comme ils le font, je suis certain que tout rentrera bientôt dans l’ordre.»

Si Cristobal Huet gardera le filet contre Zoug, Pascal Caminada lui succédera, samedi, à l’occasion du sixième et dernier derby lémanique de cette saison régulière. «Quant à Hovinen, conclut Ratushny, il jouera l’un des deux derniers matches, le week-end suivant.» (24 heures)