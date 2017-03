Kneubühler: «Je ne ressens que du stress positif»

Johnny Kneubühler, comment avez-vous vécu cette semaine avant vos premiers play-off?

Très bien même si elle a été un peu différente de celles dont j'ai l'habitude en saison régulière. On sent dans le vestiaire une excitation supérieure. En ce qui me concerne, il y a davantage de stress bien sûr, mais il est essentiellement positif. Et puis, la motivation sur la glace est plus grande encore. Comme pour tous mes coéquipiers d'ailleurs.

Aurez-vous la boule au ventre samedi au moment du coup d'envoi?

Oh oui! Mais plus qu'à une quelconque appréhension, elle sera due au plaisir de jouer ce genre de match. Je sais que le rythme sera plus élevé et que les duels seront plus rudes. Bref, que tout sera beaucoup plus intense mais je m'y prépare et les sensations sont bonnes.

Avez-vous demandé quelques conseils aux plus anciens?

Non... ou alors, pour détendre l'atmosphère, je leur demande à quoi ressemble cette fameuse odeur de play-off dont tout le monde me parle (il se marre). Plus sérieusement, je préfère ne pas me poser trop de questions et me concentrer sur mon boulot. Dans un premier temps, je vais déjà m'appliquer à prendre le bon rythme.

Davos est-il un adversaire que vous aimez affronter?

Malgré la longueur du déplacement, c'est une équipe contre laquelle j'apprécie beaucoup de jouer. Pour y avoir vécu un peu, j'aime aussi beaucoup le contexte. Et puis, sur la glace, les Grisons sont, comme nous, une équipe spectaculaire, rapide et tournée vers l'offensive. La série promet d'être très agréable à suivre pour le public aussi.

Vous y avez passé un an avec les juniors Elite. Combien de vos anciens coéquipiers seront sur la glace lors de ce quart de final?

Je ne sais pas s'ils joueront tous mais cinq ou six d'entre eux font partie du contingent actuel. Comme Kindschi, Keller, Egli, Portmann ainsi que les deux gardiens, van Pottelberghe et Senn.

Le nom de Gilles Senn est justement sur toutes les lèvres ces derniers jours...

C'est un excellent gardien, c'est certain, mais j'espère bien qu'il subira un peu le contrecoup de la pression qui ne manquera pas de peser sur lui (rires).