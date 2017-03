LHC - Davos, cinq clés de la série

Face au jeu de transition éclair du HC Davos, Lausanne devra retrouver la solidarité défensive qui lui a fait défaut en fin de saison régulière. C’est l’une des conditions sine qua non dans l’optique d’une qualification pour les demi-finales des play-off.

Et ça passe par un retour aux valeurs qui ont fait la force du LHC version 2016-2017, un groupe compact aux efforts intenses. Si les Lions parviennent à réenclencher la machine, la série s’annonce des plus disputées.

Entre un Davos intrinsèquement supérieur et un Lausanne au potentiel collectif indéniable, muni de l’avantage de la glace et d’un certain Cristobal Huet dans les buts, faites vos jeux!

Les gardiens

Le genou de Cristobal Huet va-t-il supporter la succession des matches? C’est l’une des inconnues de cette série. En ménageant son ange gardien à plusieurs reprises en fin d’exercice régulier, le LHC a en tout cas pris toutes les précautions nécessaires. Le dernier rempart franco-suisse (41 ans) semble d’attaque et, tant qu’il l’est, les Lions conservent un petit avantage sur leur adversaire grison. Vainqueur de la Coupe Stanley (NHL) avec Chicago en 2010, Cristobal Huet affiche un capital expérience énorme en play-off. Il a bouclé le tour de qualification avec un pourcentage d’arrêts de 91,88%, le quatrième de la ligue.

Après le départ de Leonardo Genoni à Berne, l’entraîneur davosien, Arno Del Curto, a pris le pari de partir avec deux jeunes gardiens, cette saison: Joren van Pottelberghe (19 ans) et Gilles Senn (21 ans mercredi). Il a tout d’abord tâtonné, en mettant les deux hommes en concurrence. Avant de trouver l’assurance qu’il recherchait chez le second nommé, désigné titulaire depuis janvier. Le dernier rempart haut-valaisan possède un sacré potentiel, mais il reste encore à vérifier comment il se comportera à l’occasion de ses premières séries éliminatoires chez les professionnels. La réponse constituera l’une des clés de ce quart de finale.

Les étrangers

Elu meilleur défenseur de LNA par les capitaines et coaches de l’élite, Jonas Junland mériterait presque le titre de MVP, tant il a pesé dans l’évolution du jeu vaudois cette saison. Le Suédois a d’ailleurs terminé au rang d’arrière le plus prolifique du tour de qualification (8 buts, 31 assists). Autre excellente surprise de l’exercice: le Canadien Dustin Jeffrey (46 points). Si le Finlandais Harri Pesonen reste un titulaire indiscutable, on est cependant en droit de s’interroger au sujet du potentiel quatrième étranger aligné en play-off. Car tant Nicklas Danielsson que Per Ledin sont à la peine.

Si Lausanne est en possession de deux renforts importés particulièrement utiles à leur équipe (Junland et Jeffrey), il ne peut en revanche pas compter sur un joueur de la trempe du Finlandais Perttu Lindgren. Autrement dit, d’un joueur capable de décider d’une rencontre de play-off à lui seul (à moins que le Pesonen version 2015-2016 ne revienne mettre le feu sur la glace). Tuomo Ruutu, Robert Kousal et Daniel Rahimi (en défense) complètent la légion étrangère a priori titulaire de Davos. Malgré des problèmes de dos, Ahren Spylo devrait aussi être à disposition. Au contraire de Dick Axelsson, dont la saison est terminée.

Les situations spéciales

Avec Jonas Junland à la baguette et un Joël Genazzi en pleine bourre, le power play vaudois a affiché un pourcentage de réussite supérieur à 30% durant le premier quart du championnat. Insolent. Et intenable... Depuis, les statistiques du LHC dans le domaine ont logiquement baissé. Il n’empêche que personne n’a fait mieux que lui sur l’ensemble de la saison (21,59%). Par ailleurs au bénéfice du troisième box play de LNA (84,23%), les Lions maîtrisent globalement bien les situations spéciales, si décisives en play-off. Reste que Davos n’est pas loin (20,19%; 83,17%), et qu’il aura à chaque fois au moins deux jours pour réaliser les ajustements nécessaires en vue de l’acte suivant. Ca marche dans l’autre sens aussi...

Les Suisses

Meilleur buteur du tour de qualification parmi les défenseurs (16 buts), Joël Genazzi dispute la saison la plus prolifique de sa carrière. Il en va de même pour les attaquants Yannick Herren (36 points dont 18 buts) et Sven Ryser (25 points). Etienne Froidevaux, lui, n’est pas loin de son total de référence, enregistré lors de l’exercice dernier (24 points). Le système de jeu prôné par Dan Ratushny n’y est pas étranger. La majorité des joueurs lausannois se retrouvent en effet dans des rôles qui leur conviennent à merveille. A l’instar du jeune Valentin Borlat (24 ans), très bon à l’occasion de sa première saison en LNA.

Le LHC a de la qualité au sein de son effectif suisse. Mais, dans le même ordre d’idée que chez les étrangers, aucun n’est du niveau du Davosien Andres Ambühl (41 points cette saison, 6 titres de champion en carrière). Le contingent helvétique des Grisons affiche par ailleurs un impressionnant mélange de jeunesse (Senn, Heldner, Jung, Kindschi, Corvi, Eggenberger, Simion...) et d’expérience (Du Bois, Forster, Ambühl, Sciaroni, Dino et Marc Wieser). Sur le papier, il n’y a pas vraiment photo. Reste qu’on connaît la capacité des Lions à compenser cet écart par leur formidable état d’esprit et leur force collective.

Les coaches

Dan Ratushny a hérité de l’assise défensive et de la solidarité forgées sous l’ère Heinz Ehlers. Il en a profité pour redynamiser le jeu lausannois, à base d’intensité - dans le fore-checking et les mouvements offensifs - et de projection en bloc. Résultat: du spectacle sur la glace et une historique quatrième place au terme de l’exercice régulier. De quoi valoir au technicien ontarien (46 ans) le titre de meilleur entraîneur de LNA. Alors que son LHC s’est relâché en fin de tour de qualification et que les adversaires se sont gentiment adaptés au style vaudois, Dan Ratushny trouvera-t-il les ressources pour créer l’exploit?

Six titres de champion de Suisse avec le HC Davos (2001-2002, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015). Le palmarès d’Arno Del Curto, à la bande grisonne depuis 20 ans (!), parle à lui seul. En Ligue nationale A, le coach de 60 ans sait mieux que personne comment gagner une série de play-off, tant émotionnellement que tactiquement. On lui fait d’ailleurs entièrement confiance pour compliquer la vie des Lions sur la glace et ainsi largement occuper les trajets de retour des membres du staff lausannois devant leur ordinateur portable. Ce quart de finale s’annonce passionnant à tout point de vue.

Les statistiques de la saison régulière

Efficacité offensive

Lecture des quatre zones du graphique:

- En haut à gauche: «inefficace» (tire peu sur le but et concrétise peu)

- En haut à droite: «gaspilleur» (tire beaucoup sur le but mais concrétise peu)

- En bas à gauche: «ultra-réaliste» (tire peu sur le but mais concrétise bien)

- En bas à droite: «efficace» (tire beaucoup sur le but et concrétise bien)



Efficacité défensive

Lecture des quatre zones du graphique:

- En haut à gauche: «défense de fer» (concède peu de tirs et peu de buts)

- En haut à droite: «solide» (concède beaucoup de tirs mais peu de buts)

- En bas à gauche: «fébrile» (concède peu de tirs mais beaucoup de buts)

- En bas à droite: «victime» (concède beaucoup de tirs et beaucoup de buts)



Styles de jeu

Lecture du graphique:

- Relation entre tirs tentés et tirs subis en moyenne par rencontre.