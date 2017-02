LHC: Caminada a fait ce qu'il a pu...

Il avait été excellent, deux semaines plus tôt, sur la glace de Fribourg (37 arrêts sur 38 tirs reçus). Samedi soir, à Genève, Pascal Caminada a livré une nouvelle copie de bonne facture. Si le gardien de buts du LHC n'a pu empêcher une septième défaite en neuf matches de son équipe (6-4), sa neuvième titularisation de l'exercice a en revanche mis sur le tapis un thème qui pourrait prochainement être d'actualité.

En cas d'indisponibilité de Cristobal Huet (fragilisé par un genou et ménagé aux Vernets) durant les play-off, qui du No 33 de Malley ou de Niko Hovinen, récemment engagé jusqu'au terme de la saison, sera amené à défendre les filets lausannois? Si le Finlandais n'a pas encore eu l'occasion de se mettre en vitrine depuis son arrivée, Caminada vient d'enchaîner deux rencontres intéressantes. Samedi, il a, certes, dû s'avouer vaincu à six reprises. Mais il faut dire que ses coéquipiers ne l'ont pas du tout aidé (42 arrêts).

Dans un soir sans, également privé de Walsky (blessé) et de Herren (au repos), le LHC a été largement inférieur aux Aigles au niveau de l'intensité. Sans de brillantes interventions de Caminada - notamment devant Bezina (2e), Spaling (3e), Simek (11e), Jacquemet (18e) et Riat (19e) -, la bande de Dan Ratushny, souvent apathique, aurait d'ailleurs cédé avant la deuxième partie du tiers médian.

Ratushny: «C'était par moments gênant, voire dégueulasse»

Il y a bien eu ce moment de folie qui a vu les Lions revenir de 5-1 à 5-4 en 57 secondes puis trouver la transversale du but genevois (Pesonen) en début d'ultime période. Mais ceux-ci se sont montrés bien trop indisciplinés en défense (9x2' de pénalité et plusieurs grosses largesses) pour espérer ramener quelque chose des Vernets, à l'occasion du dernier derby lémanique du championnat régulier. «On a fait un match plat, sans agressivité, a commenté l'entraîneur lausannois. Sincèrement, c'était par moments gênant, voire dégueulasse.»

Seul point positif sur le plan collectif: l'assurance, désormais, de terminer à la quatrième place et de bénéficier de l'avantage de la glace en play-off. Reste à patienter quelques jours avant de connaître l'identité de l'adversaire des Lions.

Genève - LHC 6-4 (0-0 3-1 3-3)

Vernets. 7135 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Eichmann et Kurmann.

Buts: 25e Ledin (Miéville) 0-1, 30e Paré (Gerbe/5c4) 1-1, 33e Gerbe (Almond) 2-1, 37e Riat (Vukovic) 3-1, 42e (41'10) Jacquemet (Paré, Wick) 4-1, 42e (41'58) Douay (Riat) 5-1, 45e (44'11) Genazzi (Antonietti) 5-2, 45e (44'32) Jeffrey (Ryser) 5-3, 46e (45'08) Pesonen (Ryser, Jeffrey) 5-4, 48e Spaling (Almond) 6-4.

Genève: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Bezina; Petschenig; Gerbe, Almond, Spaling; Wick, Paré, Rubin: Simek, Romy, Riat; Traber, Kast, Impose; Douay.

Lausanne: Caminada; Trutmann, Fischer; Nodari, Genazzi; Junland, Borlat; Gobbi, Lardi; Ryser, Jeffrey, Pesonen; Ledin, Froidevaux, In-Albon; Schelling, Miéville, Conz; Antonietti, Kneubuehler, Déruns.

Pénalités: 4x2' + 1x5' (34e Simek, méconduite pour le match) contre Genève; 9x2' + 1x5' (34e Gobbi, méconduite pour le match) + 1x10' (60e Ledin) contre Lausanne.



Notes: Genève sans Rod, Ehrhardt, Chuard (blessés), Antonietti, Slater (surnuméraires), Leonelli, Heinimann (Olten) ni Schweri (Ajoie). Lausanne sans Walsky (blessé), Herren, Augsburger, Hovinen, Danielsson (surnuméraires) ni Savary (Martigny). Daniel Rubin fête son 500e match en LNA. Kevin Romy fête son 750e match en LNA. Temps-morts: 2e (1'45) Lausanne, 46e Genève. Tirs sur la transversale: 40e Loeffel, 46e Pesonen, 59e Riat. Lausanne sans gardien dès 58'44. (24 heures)