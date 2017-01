LHC: Pas brillant mais vainqueur quand même

Il y a le résultat. «Une victoire (2-1 après tirs au but) qui fait du bien au moral», lâche Dan Ratushny en songeant aux deux défaites enregistrées face à Genève lors des précédentes confrontations entre les deux rivaux lémaniques cette saison. Une victoire - la cinquième consécutive pour le LHC en championnat - qui porte la patte d'Eric Walsky, auteur d'une réussite et du tir au but décisif.

Mais une victoire qui est bien payée, au regard du seul déroulement de la prolongation, laquelle a vu le Servettien Johan Fransson trouver les montants à deux reprises (63e/64e) et les Aigles évoluer durant 42 secondes à 5 contre 3. «On peut une nouvelle fois remercier Cristobal Huet», a glissé le coach lausannois, pas forcément satisfait de la manière.

Face à un Genève intrinsèquement inférieur, privé notamment de Kevin Romy et de Nick Spaling (blessés), le LHC a éprouvé toutes les peines du monde à imprégner son style. Certes, la troupe de Chris McSorley lui a imposé un fore-checking redoutable. «Il n'empêche qu'on aurait dû être capable de trouver des solutions pour contrer ce pressing, a pesté Dan Ratushny. On a manqué de mouvement, de disponibilité et de justesse à la relance. Ce n'est pas normal d'être aussi emprunté avec le puck pendant deux tiers. C'était comme si on se refilait une patate chaude. Demain, il s'agira de mieux contrôler la rondelle et l'exécution de nos sorties de zone.»

Le deuxième acte du week-end, dimanche après-midi à Malley (15 h 45), peut permettre aux Lions de prendre 20 points d'avance sur les Aigles et la barre.

Genève - LHC 1-2 tab (1-1 0-0 0-0 0-0)

Vernets. 6746 spectateurs.

Arbitres: MM. Dipietro et Massy.

Buts: 5e Slater (Wick) 1-0, 8e Walsky (Trutmann/5c3) 1-1.

Tirs au but: Riat -, Froidevaux -, Schweri -, Pesonen -, Rod -, Herren 0-1, Gerbe 1-1, Genazzi -, Kast -, Walsky 1-2.

Genève: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Ehrhardt; Petschenig; Wick, Slater, Rubin; Gerbe, Almond, Rod; Simek, Kast, Riat; Schweri, Heinimann, Impose; Traber.

Lausanne: Huet; Borlat, Junland; Trutmann, Genazzi; Gobbi, Fischer; Lardi; Déruns, Miéville, Herren; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Antonietti, Kneubuehler, Augsburger; Schelling.

Pénalités: 6x2' contre Genève; 7x2' contre Lausanne.

Notes: Genève sans Douay, Romy, Spaling, Chuard (blessés), Detraz, Antonietti, Massimino (surnuméraires) ni Leonelli (LNB). Lausanne sans Conz (blessé), Nodari, Ledin (surnuméraires), Savary (LNB) ni In-Albon (Suisse M20). 44e: Loeffel manque un tir de pénalité. Tirs sur les montants: 63e et 64e Fransson. Temps-mort: 64e Genève. (24 heures)